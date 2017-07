WTA Washington: Il Tabellone Principale. Camila Giorgi e Sara Errani al via

WTA Washington Dc International | Cemento | $250.000

(1/WC) Halep, Simona vs (WC) Stephens, Sloane

Duque-Mariño, Mariana vs Rogers, Shelby

Qualifier vs Puig, Monica

Qualifier vs (7) Makarova, Ekaterina

(3) Davis, Lauren vs Sabalenka, Aryna

Lisicki, Sabine vs Qualifier

Ozaki, Risa vs Errani, Sara

Jankovic, Jelena vs (5) Dodin, Oceane

(6) Niculescu, Monica vs Hibino, Nao

Qualifier vs Tig, Patricia Maria

Van Uytvanck, Alison vs Cepelova, Jana

Abanda, Francoise vs (4) Goerges, Julia

(8) Mchale, Christina vs Bouchard, Eugenie

Petkovic, Andrea vs Nara, Kurumi

(WC) Andreescu, Bianca vs Giorgi, Camila

Maria, Tatjana vs (2) Mladenovic, Kristina