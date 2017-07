ITF Schio: Il resconto dei quarti di finale. La Di Sarra in semifinale senza perdere un set

Si sono disputati oggi gli incontri validi per i quarti di finale del torneo GPS Group- San Paolo Invest- Mediolanum di Schio.

Ad aprire il programma sul campo centrale sono state Anastasia Grymalska e Monica Cappelletti. Il primo set della Cappelletti è stato devastante, con una serie continua di accelerazioni e sortite a rete irreprensibili; il match si capovolgeva nel secondo, quando Grymalska iniziava a trovare profondità e a non concedere più punti gratuiti; infine, si assisteva ad un combattutissimo terzo parziale, giocato al meglio da entrambi i fronti, con Grymalska che alla fine, però, faceva prevalere la maggior esperienza e condizione fisica (in questo, forse, hanno giocato a sfavore di Cappelletti le due maratone che l’hanno portata ai quarti di finale). La sorpresa di giornata si è compiuta invece a seguire, quando Federica Di Sarra è riuscita ad estromettere dal tabellone la testa di serie numero 1, Paula Cristina Goncalves. Il match è stato letteralmente dominato dall’italiana che, dall’inizio alla fine, ha tenuto un ritmo elevatissimo, concedendo all’avversaria solamente le briciole. 6-1 6-3 il punteggio finale per una Di Sarra che deve ancora perdere un parziale nel torneo di Schio.

Il terzo incontro della giornata vedeva opposte Maria Marfutina e Ana Biskic; dopo un primo set regolarmente amministrato da Marfutina, la giocatrice russa ha cominciato a dare segni di malessere, incrementando parallelamente il numero di gratuiti e calando vistosamente dal punto di vista fisico; dopo aver perso il secondo parziale e sorpassata pure nel terzo, la testa di serie numero 3 del tabellone si è ritirata per il mal di stomaco palesato nell’ultima ora. Buon per Ana Biskic che, partita dalle qualificazioni, si è regalata una prestigiosa semifinale dove se la vedrà con Grymalska. Nel serale si disputerà l’ultimo incontro della giornata e, una tra Stefania Rubini e Beatrice Torelli, completerà il quadro delle semifinaliste.

Domani il primo incontro andrà in scena alle 16:00, mentre il secondo alle 20:30.