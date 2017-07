ATP Umago, Bastad e Newport: John Isner conquista Newport. David Ferrer vince a Bastad (Video)

ATP Bastad 250 | Terra | e482.060

Tris di David Ferrer nel torneo ATP 250 di Bastad.

In finale Ferrer, numero 46 Atp ed ottava testa di serie, ha sconfitto per 64 64, in poco meno di un’ora e mezza di gioco, l’ucraino Alexandr Dolgopolov, numero 89 del ranking mondiale.

Per Davis si tratta del 27esimo titolo Atp in carriera su 56 finali disputate, il primo a quasi due anni di distanza da Vienna 2015 ed il terzo ottenuto sul “rosso” di Bastad.

La Finale



John Isner ha vinto il torneo ATP 250 di Newport.

In finale il 32enne di Greensboro, North Carolina, numero 21 Atp e primo favorito del seeding, che sui prati del Rhode Island aveva già trionfato due volte (2011 e 2012), ha sconfitto per 64 76 (4), in un’ora ed un quarto di partita, l’australiano Matthe Ebden, numero 249 del ranking mondiale, proveniente dalle qualificazioni e mai così avanti in un torneo del circuito maggiore.

Lo statunitense ha così messo in bacheca l’undicesimo trofeo della carriera su 23 finali disputate.

ATP Umag 250 | Terra | e482.060 – Finale

1. [LL] Andrey Rublevvs [4] Paolo Lorenzi

ATP Bastad 250 | Terra | e482.060 – Finale

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [PR] Sander Arends / Matwe Middelkoop vs Julian Knowle / Philipp Petzschner



2. Alexandr Dolgopolov vs [8] David Ferrer



4 Aces 32 Double Faults 269% 1st Serve % 67%28/51 (55%) 1st Serve Points Won 31/44 (70%)14/23 (61%) 2nd Serve Points Won 13/22 (59%)5/8 (63%) Break Points Saved 4/5 (80%)10 Service Games Played 1013/44 (30%) 1st Return Points Won 23/51 (45%)9/22 (41%) 2nd Return Points Won 9/23 (39%)1/5 (20%) Break Points Won 3/8 (38%)10 Return Games Played 1042/74 (57%) Total Service Points Won 44/66 (67%)22/66 (33%) Total Return Points Won 32/74 (43%)64/140 (46%) Total Points Won 76/140 (54%)

ATP Newport 250 | Erba | $535.625 – Finale

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jim Courier vs Mardy Fish (esibizione)



2. Andy Roddick vs James Blake (esibizione)



3. Jim Courier OR Mardy Fish vs Andy Roddick OR James Blake (esibizione finale)



4. [1] John Isner vs [Q] Matthew Ebden



17 Aces 70 Double Faults 467% 1st Serve % 63%37/41 (90%) 1st Serve Points Won 29/39 (74%)12/20 (60%) 2nd Serve Points Won 13/23 (57%)0/0 (0%) Break Points Saved 0/1 (0%)11 Service Games Played 1010/39 (26%) 1st Return Points Won 4/41 (10%)10/23 (43%) 2nd Return Points Won 8/20 (40%)1/1 (100%) Break Points Won 0/0 (0%)10 Return Games Played 1149/61 (80%) Total Service Points Won 42/62 (68%)20/62 (32%) Total Return Points Won 12/61 (20%)69/123 (56%) Total Points Won 54/123 (44%)