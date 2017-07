Us Open: Montepremi Storico. Superata la barriera dei 50 milioni di dollari. Ben 50 mila dollari per chi perderà al primo turno

L’edizione 2017 degli US Open distribuirà il più grande montepremi nella storia del tennis. Con i suoi 50,4 milioni di dollari lo slam americano diventa il torneo più ricco del mondo.

Ciò rappresenta un aumento del 9% rispetto ai premi assegnati nel 2016 e proietta gli US Open, come il torneo che distribuirà più soldi nel circuito.

Sia il vincitore che la vincitrice della manifestazione incasseranno la cifra record di 3,7 milioni di dollari (3,2 milioni di euro).

Singles:

Winner: $3,700,000 (+200.000$)

Runner-Up: $1,825,000 (+75.000)

Semifinalist: $920,000 (+75.000)

Quarterfinalist: $470,000 (+20.000)

Round of 16: $253,625 (+18.625)

Round of 32: $144,000 (+4.000)

Round of 64: $86,000 (+6.800)

Round of 128: $50,000 (+6.700)

Doubles:

Winner: $675,000

Runner-Up: $340,000

Semifinalist: $160,000

Quarterfinalist: $82,000

Round of 16: $44,000

Round of 32: $26,500

Round of 64: $16,500