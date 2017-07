ITF Imola: Il resoconto della seconda giornata di quali. Sorteggiato il Main Draw

Il tabellone di qualificazione (singolare) degli Internazionali di Imola 2017 (15-22 luglio, Tozzona Tennis Park, montepremi 25.000$) emette la propria sentenza indicando le 8 tenniste che raggiungono nel main draw le 20 “big” e le 4 wild card (Karolayne Alexandre Da Rosa figlia dell’ex calciatore brasiliano di Roma, Juventus, Milan e Real Madrid Emerson, Angelica Moratelli, Ludmilla Samsonova e Verena Hofer).

Natalie Barbir, Manca Pislak, Lucia Bronzetti, Anna-Giulia Remondina, Susan Bandecchi (ha eliminato l’imolese Chiara Arcangeli), Michela Xibilia, Greta Arn (ex n.40 della classifica) ed una tra Alice Balducci e Alice Moroni (unico match ancora in corso) da domani (partite al via dalle 13.30, incontri serali 19.30 e 21), scenderanno sui 2 campi in erba sintetica del Tozzona Tennis Park per ambire al successo assoluto nell’evento imolese. Come noto, testa di serie n.1 dell’appuntamento sulle rive del Santerno è la slovacca Viktoria Kuzmova (n.158 del ranking mondiale) che se la vedrà con una agguerrita pattuglia di avversarie tra le quali spiccano la transalpina Sherazad Reix (253), la coppia sudamericana Zarazua (293) – Goncalves (313) ed il terzetto Lechemia (390)-Arcangioli (401)-Morderger (418). Ufficiale il forfait della testa di serie n.5 Andrei per infortunio e conseguente rimpasto del tabellone. La migliore delle tenniste italiane è la padrona di casa Camilla Scala (433) che scenderà in campo nella serata di martedì 18 luglio. Tra le altre portacolori azzurre: Deborah Chiesa (447), Giorgia Marchetti (561), Stefania Rubini (503) e l’esperta Alberta Brianti (n.532, ex n.55 del ranking) che torna al Tozzona Tennis Park dopo le affermazioni del biennio Open inaugurale 2004-2005. Contemporaneamente, sempre nella giornata di lunedì 17 luglio scatterà il Doubles Main Draw (tabellone principale di doppio in allegato) ad arricchire ulteriormente la programmazione della splendida creatura sportiva dell’ex Davis Men Massimiliano Narducci. Aperta, presso il villaggio degli Internazionali di Imola in via Punta 24, la biglietteria per l’acquisto in anteprima dei tagliandi e degli abbonamenti per le tribune Roger e Serena. Sempre attivi in loco il ristorante Internazionali di Imola ed il villaggio commerciale.

Massimiliano Narducci (Direttore Internazionali di Imola): “Seconda giornata di qualificazione ad alto tasso tecnico con le ottime prestazioni della Bandecchi e della titolata Arn. Il torneo è già entrato nel vivo grazie anche alla clemenza di un meteo che abbina allo splendido sole una gradevole brezza di conforto per tutte le atlete. In tarda serata la compilazione definitiva del tabellone del main draw rivoluzionato dal forfait della Andrei e poi la partenza degli incontri di doppio”.

Md

Viktoria KUZMOVA [1] – Q

Deborah CHIESA – Yana MORDERGER

Q – Q

Tereza MIHALIKOVA – Elixane LECHEMIA [6]

Renata ZARAZUA [3] – Jelena SIMIC

Verena HOFER (WC) – Q

Estrella CABEZA-CANDELA – Camilla SCALA

Q – Laura-Ioana ANDREI [5]

Tayisiya MORDERGER [8] – Ludmilla SAMSONOVA (WC)

Eleni KORDOLAIMI – Sara CAKAREVIC

Giorgia MARCHETTI – Stefania RUBINI

Alberta BRIANTI – Paula Cristina GONCALVES [4]

Manon ARCANGIOLI [7] – Q

Seone MENDEZ – Q

Angelica MORATELLI (WC) – Q

Karolayne ALEXANDRE DA ROSA (WC) – Sherazad REIX [2]

Internazionali di Imola 2017 – ITF Women’s Circuit (15-22 luglio 2017, Tozzona Tennis Park Imola)

WS – SINGLES QUALIFYING

Risultati di sabato 15.07.2017 (serale)

Hilda MELANDER (SWE) vs Sara GAMBOGI (ITA) 6-1; 3-6; 3-6

Alice Balducci (ITA) [1] vs Camilla ABBATE (ITA) 6-0; 6-2

Helena JANSEN FIGUERAS (ESP) vs Alice MORONI (ITA) 4-6; 2-6

Greta ARN (HUN) vs Carlotta ROMITO (ITA) 6-2; 6-0

Sofia MARIOTTO (ITA) vs Aliona BOLSOVA ZADOINOV (ESP) 3-6; 2-6

Risultati di domenica 16.07.2017

Camilla FABBRI (ITA) vs Natalie BARBIR (AUS) 2-6; 5-7

Manca PISLAK (SLO) [2] vs Lisa VALLONE (ITA) 6-1; 6-1

Lucia BRONZETTI (ITA) [4] vs Giulia CASCAPERA (ITA) 6-3; 6-2

Anna-Giulia REMONDINA (ITA) [3] vs Chiara BORDO (ITA) 6-0; 6-2

Susan BANDECCHI (SUI) [5] vs Chiara ARCANGELI (ITA) 6-2; 6-0

Michela XIBILIA (ITA) [6] vs Sara GAMBOGI (ITA) 7-5; 2-6; 6-4

Alice BALDUCCI (ITA) [1] vs Alice MORONI (ITA) 6-7; in corso

Aliona BOLSOVA ZADOINOV (ESP) vs Greta ARN (HUN) 3-6; 4-6