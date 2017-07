Wimbledon: Garbine Muguruza trionfa ai Championships imponendo a Venus Williams un tennis molto solido in progressione. L’americana regge per un set, finché l’ha sostenuta il servizio

Brava, bravissima Garbine Muguruza! Sconfigge in due set Venus Williams e si regala il secondo titolo dello Slam in carriera, rilanciandosi anche verso la vetta del tennis rosa, onestamente “un po’ vacante” vista l’assenza forzata di Serena dal tour. Muguruza ha dimostrato anche oggi di aver tutto quel che serve per essere una vera n.1: colpi, potenza, presenza fisica e mentale. Le manca continuità, produce grande tennis a strappi, come ha fatto in questa edizione dei Championships, che ora ricorderà per sempre. Muguruza ha giocato una grande finale, imponendo la sua maggior spinta e continuità ad una Williams partita molto decisa ma che è crollata non appena il suo servizio ha smesso di portarle punti diretti. Infatti il match è scivolato via liscio, senza grandi sussulti, fino al decimo game. Qua lotta feroce, con Williams che ha strappato due set point, senza però trasformarli. Muguruza finalmente s’è sciolta, ha iniziato ad imporre il suo schema di spinta in progressione, muovendo la rivale e forzando l’errore. Venus ha accusato il colpo. Ha perso la prima di servizio ed i tanti punti “facili” che le portava, finendo invischiata in quei duri scambi da dietro che l’hanno prosciugata sul piano fisico. Il match di fatto s’è chiuso qua, perché Garbine ha messo il pilota automatico, guadagnando sempre più campo e sbagliando sempre di meno; mentre Venus non è più riuscita a ritrovare l’efficacia con la battuta (ed i punti), accettando scambi violenti in cui mediamente usciva sconfitta. Il dritto purtroppo l’ha tradita spesso, solleticato dalla rivale in corsa. Brava Muguruza a tenere nelle prime fasi del match, quando invece l’inerzia pareva quasi a vantaggio dell’americana, più esperta e fino a quel punto molto precisa con la battuta. Chissà cosa sarebbe successo in caso di break di Venus nel primo set… magari sarebbe scappata in avanti e Garbine avrebbe potuto accusare il colpo, diventando ancor più rigida. Non è andata così. Avrà per sempre Williams il rimpianto di esser arrivata così vicina ad un altro Slam, con la chance enorme di non trovarsi davanti la sorella, che troppe volte l’ha stoppata ad un passo dal trionfo (vedi AO17 per non andare troppo lontano…). Complessivamente però Muguruza ha meritato il successo, per come è salita di livello ed è riuscita a spostare l’incontro sul piano tecnico e fisico che predilige, senza più tremare una volta passata davanti. Ecco la cronaca della finale femminile di Wimbledon 2017.

Lo sguardo di entrambe è teso, è uno dei momenti più importanti della loro carriera, per motivi diversi. Si inizia con il tetto chiuso e Venus alla battuta. Boom! Ace. Il servizio, che l’ha letteralmente issata sino alla finale, c’è. Secondo punto, Muguruza si fa sentire, con una risposta violenta e precisa. Questo sarà il confronto decisivo dell’intero match: il servizio dell’americana vs. la risposta della iberica. 30 pari. Si scambia, per la prima volta nel match, e Garbine esagera nella spinta col dritto. Un gran rovescio lungo linea, uno dei suoi, porta il punto del game alla Williams. 1-0. Male Muguruza alla battuta, esordio col doppio fallo. Rigida, palpabile la tensione che l’attanaglia. Cerca di scuotersi correndo in avanti, e chiudendo di volo. Un ottimo modo per scappare dalla tensione dello scambio e non consentire alla rivale di scendere e metterle pressione. Con una demi volee per niente banale, l’iberica impatta 1 pari. Si scambia poco, entrambe lasciano andare il braccio cercando di imporre il proprio ritmo, i propri angoli. Venus si prende addirittura rischi immediati col dritto (suo colpo storicamente più debole) pur di non entrare nello scambio; ma anche Garbine accelera immediatamente, appena può. 2-1 Williams. Il set avanza spedito, seguendo questo canovaccio ed i turni di servizio. La sensazione è che la partita prima o poi esploderà, ma non è chiaro chi innescherà la miccia. Sesto game, un doppio fallo di Muguruza le costa il 30 pari. Venus intuisce il momento, resta ferma sul lato del dritto e castiga con un gran passante cross un attacco un po’ corto della rivale. 30-40, prima palla break del match. Williams comanda, si apre benissimo il campo ma spedisce in rete un dritto lungo linea che sarebbe stato, probabilmente, vincente. Si salva Garbine, 3 pari. Settimo game, all’improvviso arriva lo scambio più bello del match, un attacco di Venus seguito da belle difese della spagnola, una schermaglia serrata e spettacolare, che sveglia il pubblico un po’ tiepido, visto che il match stenta ad accendersi. Il secondo doppio fallo del match porta il game ai vantaggi, per la prima volta sul servizio dell’americana. La battuta non aiuta “Venere”, che sbaglia dal fondo sotto pressione, e concede una palla break. Niente prima… ma la seconda è molto lunga e lavorata, mal gestita da Garbine. Dopo i primi 20 minuti scivolati via, adesso c’è lotta. Spinge e governa col rovescio, la “sister” sale 4-3. La progressione di Muguruza cresce, con autorità impatta 4 pari. Williams non molla, 5-4, adesso la pressione sarà tutta sulle spalle di Garbine. E la iberica serve piano, tanto che Venus entra alla risposta, comanda e chiude con un grande vincente di rovescio. 0-15. La prima non c’è, ci prova l’americana già dalla risposta, e le esce di pochissimo una botta definitiva. Ma non cessa il suo pressing, che provoca un altro errore di Muguruza. 15-30, a due punti dal set Venus. La prima è scomparsa, “Venere” pressa e provoca un altro errore di dritto. 15-40, due set point Williams. Piedi in campo alla risposta, ancora sulla seconda… lunghissimo scambio, alla fine è il dritto a tradire l’americana. Una prima al centro salva l’iberica, cancellando il secondo set point. Si rivelerà il momento decisivo del match. Ritrova precisione col dritto Garbine, avanza e chiude. 5 pari, adesso sì che il match si è acceso, e la spagnola spinge di brutto. Venus sembra aver accusato fisicamente il duro game di risposta. Il dritto infatti è più molle, un errore di lunghezza ed uno malamente in rete. 30-40, palla break per Muguruza. Se la gioca male Garbine, centra male un dritto dal centro, classico errore non forzato. Venus però ora non morde col servizio, e nello scambio Muguruza è più continua e potente. Altra palla break per lei, e sulla seconda dell’americana. Tiene bene l’iberica, spinge Williams ma non riesce a sfondare, finendo per sbagliare abbondantemente un dritto cross. Break Muguruza, il primo strappo, con la sensazione che la sua maggior freschezza atletica e potenza dal fondo abbiano girato il match, visto che ora si scambia di più. 6-5 Garbine, serve per chiudere il set. Venus è campionessa dentro, non molla niente e prova a spingere a tutta, tra qualche bel colpo ma anche errori, perché Muguruza adesso si è sciolta, il suo braccio viaggia e la palla esce dalle sue corde forte e precisa. Con una difesa estrema (e fortunata), Muguruza sale 40-15, due set point. Cancella il primo Williams con una risposta bellissima, chiudendo in avanzamento. Trasforma il secondo, reggendo con le unghie in difesa e provocando un altro errore di Venus in spinta. 7-5 Muguruza. Un set in cui l’equilibrio si è rotto appena Williams è calata al servizio e Garbine ha iniziato a spostare il match su scambi duri, in cui esce prepotente la sua maggior qualità atletica e continuità della spinta in progressione. Venus non ha approfittato dei set point, ed ora il suo match appare molto, molto in salita.

Secondo set, Williams al servizio. E subito problemi. Niente punti diretti con la prima, il dritto continua a funzionare a corrente alternata. Un altro errore le costa una palla break immediata, momento delicatissimo del match. Risponde Garbine, e si scambia, scambio duro… Per una volta è l’americana a portarlo a casa, ma con molta (troppa) fatica. Così sarà difficile risalire e ribaltare il match. Infatti adesso la partita si gioca da dietro, con i drive in progressione, e lì Muguruza pare più forte. Seconda palla break, e seconda di servizio… Doppio fallo! Break Muguruza, avanti 1-0. Il momento è tutto pro-Muguruza, consolida il break, 2-0, anche se l’americana non molla. Prova a restare aggrappata al match con tutto quel che ha, ma il servizio ormai non la sostiene più, e Garbine invece pressa con grande continuità, e spietata furia agonistica. 30-40, altra palla break.. Venus prova ad attaccare dopo una seconda, ma il passante cross di Garbine è molto potente, la racchetta dell’americana cede. Doppio break, Muguruza avanti 3-0, è lo strappo decisivo. Williams non crolla, continua a provarci, accetta lo scambio di potenza da dietro quasi come un pugile scosso, che nonostante abbia gambe incerte continua a mulinare i suoi colpi. Ma così, non la vinci mai… Ed infatti Garbine continua a spingere con precisione, una progressione impressionante, che la porta sul 4-0. Ormai il match è andato, altri errori dell’americana con il rovescio che vola via, larghissimo. 0-40, tre palle per la resa definitiva. Un attacco preciso vale a Garbine l’ottavo game di fila, 5-0 per lei, ad un passo dal traguardo, dal piatto più prestigioso del nostro sport. Spiace vedere adesso una così grande campionessa sparare via, come per liberarsi di questo set, di questa sofferenza, invece di provare a strappare almeno un game. 40-0, tre match point Muguruza. Un occhio di falco le assegna il punto decisivo. Diventa la seconda iberica a trionfare a Wimbledon dopo la sua allenatrice, Conchita Martinez. Strana la storia… Conchita aveva stoppato il sogno di una Martina Navratilova già molto “anziana”; adesso Garbine fa lo stesso con Venus.

Muguruza, dopo la finale persa vs. Serena, vince il suo primo titolo ai Championship. Primo sì, perché la sensazione è che Garbine possa alzare più volte quel piatto che oggi Venus ha solo sfiorato. Muguruza è potenzialmente la vera n.1, la più completa e forte. Adesso sta a lei riuscire a trovare quella continuità che finora le è sempre mancata.

Marco Mazzoni

@marcomazz

GS Wimbledon G. Muguruza [14] G. Muguruza [14] 7 6 V. Williams [10] V. Williams [10] 5 0 Vincitore: G. Muguruza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 6-0 V. Williams 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 V. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 V. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 V. Williams 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 V. Williams 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 V. Williams 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 3-3 → 3-4 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 V. Williams 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 G. Muguruza 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Williams 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

G. Muguruza – V. Williams

1 Aces 3

2 Doubles Faults 5

14 Winners 17

11 Unforced Errors 25

6/10 (60%) Net Points Won 6/13 (46%)

71% 1st Serves In 71%

30/39 (77%) 1st Serve Points Won 27/44 (61%)

8/16 (50%) 2nd Serve Points Won 6/18 (33%)

3/3 (100%) Break Points Saved 3/7 (43%)

35/62 (56%) 1st Return Pts Won 25/55 (45%)

12/18 (67%) 2nd Return Pts Won 8/16 (50%)

4/7 (57%) Break Points Won 0/3 (0%)

38/55 (69%) Total Service Pts Won 33/62 (53%)

29/62 (47%) Total Return Pts Won 17/55 (31%)

67/117 (57%) Total Points Won 50/117 (43%)

77 mins Duration 77 mins

156 kph / 97 mph Avg. 1st Serve Speed 168 kph / 105 mph

132 kph / 82 mph Avg. 2nd Serve Speed 149 kph / 92 mph

169 kph / 105 mph Fastest Serve 183 kph / 114 mph

15 Ranking 11

23 Age 37

Caracas, Venezuela Birthplace Lynwood, CA, USA

Geneva, Switzerland Residence Palm Beach Gardens, FL, USA

6′ (1.82 m) Height 6′ 1″ (1.85 m)

161 lbs. (73 kg) Weight 160 lbs. (72.5 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (2011) Turned Pro Pro (October 31, 1994)

23/13 Year to Date Win/Loss 20/7

0 Year to Date Titles 0

3 Career Titles 49

$11,128,219 Career Prize Money $36,520,636