Da Perugia: Sorpresa per la sconfitta di Delbonis (con il programma di giornata)

Grande sorpresa all’ATP Challenger Città di Perugia, Blue Panorama Airlines Tennis Cup.

Esce clamorosamente di scena la testa di serie numero 1, l’argentino Federico Delbonis sconfitto in due set dal connazionale Andreozzi. Il mancino di Azul, lo scorso anno trionfatore in Davis e 33 del mondo e attualmente numero 88 del ranking, non replica quanto di buono fatto a Todi, nell’altro Challenger ATP umbro targato Mef, e abbandona mestamente la kermesse perugina dopo un match davvero sottotono. Andreozzi, con il punteggio di 7/6 6/3, accede così al secondo turno.

Non delude invece la testa di serie numero 3 del seeding Santiago Giraldo, ex 28 del ranking e già a Perugia nel 2015. Il colombiano supera in due set, 7/6 6/4, il francese De Schepper. Bene anche l’astro nascente del tennis mondiale Stefanos Tsitsipas che supera il qualificato Escobar in due set, 7/6 6/3. Nella giornata di mercoledì sono in programma i match, a partire dalle ore 12, per completare il quadro del primo turno. Occhi puntati sul detentore del titolo e testa di serie numero 2 Nicolas Kicker che affronta la sorpresa positiva delle quali, in chiave azzurra, Gianluca Di Nicola.

Davvero interessanti due derby italiani. Il primo sul centrale Luigi Guerrieri vedrà impegnati la testa di serie numero 6 Luca Vanni e Stefano Napolitano, lo scorso anno finalista Todi. Nel secondo in campo la testa di serie numero 4 Alessandro Giannessi e Stefano Travaglia, reduce da grandi prestazioni nella sua prima volta a Wimbledon. Da Wimbledon a Perugia, dall’erba alla terra nel giro di due giorni è il percorso di Marcel Granollers. Lo spagnolo, testa di serie numero 5, farà il proprio debutto assoluto sui campi del Tennis Club di Via Bonfigli affrontando il connazionale Ramirez Hidalgo.

L’ingresso ai match sarà gratuito fino a venerdì 14. Per i tre giorni finali è possibile acquistare un abbonamento al costo di 25 euro, altrimenti il ticket avrà un prezzo di 10 euro al giorno, finale compresa. Per chi volesse è possibile fare delle donazioni al comune di Norcia per la ricostruzione del Tennis Club cittadino ed all’associazione “I Love Norcia” per vari progetti legati al sociale nei territori colpiti dal sisma.

LUIGI GUERRIERI – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Benjamin Bonzi vs Federico Gaio

2. Stefano Napolitano vs [6/Alt] Luca Vanni

3. [5/WC] Marcel Granollers vs Ruben Ramirez Hidalgo

4. Stefano Travaglia vs [4] Alessandro Giannessi (non prima ore: 17:00)

GRANDSTAND – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Gianluca Di Nicola vs [2] Nicolas Kicker

2. [7] Laslo Djere vs Ricardas Berankis

3. Nicolas Kicker / Fabricio Neis vs Gabor Borsos / Lorenzo Giustino (non prima ore: 16:00)

NEXT GEN – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [PR] Matteo Berrettini / Flavio Cipolla vs Andrea Arnaboldi / Kenny De Schepper

2. Salvatore Caruso / Jonathan Eysseric vs Marc Polmans / Stefanos Tsitsipas

3. Matteo Donati / Stefano Napolitano vs [WC] Gianluca Di Nicola / Gian Marco Moroni (non prima ore: 16:00)

4. [WC] Ricardas Berankis / Tomislav Brkic vs [3] Gonzalo Escobar / Mark Vervoort