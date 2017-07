Roger Federer parla di Mirka: “Quando Mirka lo riterrà opportuno e mi dirà che non potrò più viaggiare, la mia carriera giungerà allora al termine”. Poi su Wimbledon “Ho un tabellone più difficile rispetto a quello di Djokovic per raggiungere le semifinali”

Nella conferenza stampa del torneo di Wimbledon, Roger Federer ha rivelato che il sipario sulla sua carriera calerà nel momento in cui Mirka, sua moglie, avrà deciso che sarà giunta l’ora. Il campione svizzero, infatti, ha espressamente dichiarato che non potrebbe mai proseguire senza l’appoggio della propria compagna di vita.

“Quando Mirka lo riterrà opportuno e mi dirà che non potrò più viaggiare, la mia carriera giungerà allora al termine. In quel momento preciso. Non potrei farcela senza di lei ed il suo supporto”, ha detto il vincitore di diciotto Grandi Slam, pronto a disutaare gli ottavi di finale di Wimbledon per la quindicesima volta in carriera.

Il numero cinque del mondo ha poi proseguito con gli elogi nei riguardi di sua moglie: “Lei rappresenta uno dei fattori chiave della mia carriera. Lei non viaggia con me tutte le settimane -per esempio, a Stoccarda ed Halle sono stato da solo, ma rimane una presenza fondamentale. E’ la donna migliore che potessi avere”, ha detto Federer.

Poi ad una tv svizzera ha parlato del suo Wimbledon: “Ho un tabellone più difficile rispetto a quello di Djokovic per raggiungere le semifinali. Mi piacerebbe affrontarlo, è da un po’ che non giochiamo contro”.

Credo che Rafael Nadal arriverà in finale- Il campo era un po’ scivoloso ma non sembrava non sicuro.

Non è l’ideale essere spaventati e non potersi muovere come si deve. È davvero difficile giocare, devo ammettere. L’ultima cosa che vogliamo vedere sono infortuni brutti.

È bello nel tennis stare soli. Non tutti hanno le stesse risorse economiche, e non sono sicuro che questo possa portare dei benefici con il coach in campo. Ma potrebbe essere interessante per le persone da vedere. A livello junior è qualcosa di normale, ma non farà grande differenza“.

“È interessante anche l’orologio in campo, ma come fai a decidere quando iniziare a cronometrare nel momento in cui finisci un duro scambio dopo una palla corta e il giocatore deve tornare alla riga di fondo? Ma credo che si possa rinforzare questa regola perché troppi giocatori hanno superato il limite di perdita di tempo”.

Edoardo Gamacchio