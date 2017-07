Wimbledon Day4: Karolina Pliskova è già fuori! Roger Federer sottotono, Djokovic rullo compressore. Bentornato Gulbis! (Con i video di giornata)

Fuori Karolina Piskova! Mancava nel femminile la sorpresa eclatante e al quarto giorno di competizione ufficiale arriva l’eliminazione di una big. La ceca Pliskova, accreditata dei favori della vigilia come possibile vincitrice esce sconfitta per mano di una giocatrice on fire, la slovacca Rybarikova, tornata quest’anno alla ribalta e capace di estromettere la testa di serie numero 3 del tabellone in 3 set e in rimonta. La maledizione Slam per la più forte delle sorelle Pliskova quindi continua.



È stato il giorno di due big del maschile come Federer e Djokovic: lo svizzero ha faticato e non ha brillato contro Dusan Lajovic, soprattutto nel primo set portato a casa solo al tie break. Roger dovrà necessariamente salire di livello se ha ambizioni di successo nel suo ennesimo Wimbledon. Differente il discorso per Djoker: l’avversario di giornata, il ceco Pavlasek, è apparso spaesato e inadatto a certi livelli, con una resistenza offerta davvero irrisoria. Altri test saranno importanti per il serbo che vuole tornare in alto e che oggi si è limitato a un puro esercizio di forza, in un match che vedeva come due pugili di due categorie differenti.

Fra gli altri Monfils da un dispiacere ai tifosi locali eliminando in 3 set il britannico Edmund, l’austriaco Thiem vince in 4 set contro il francese Simon, Grigor Dimitrov regala ottime impressioni superando facilmente in 3 parziali il cipriota Baghdatis, Milos Raonic fatica più del dovuto contro il russo Youzhny, Alexander Zverev supera nel derby NextGen l’americano Frances Tiafoe, Berdych in 4 contro Ryan Harrison, Ramos-Vinolas in 5 parziali contro Rublev (risultato decisamente a sorpresa che conferma la lentezza della superficie…), Mischa Zverev sempre in 5 contro il kazako Kukushkin, lo statunitense Donaldson troppo forte su questa superficie per il nostro Paolo Lorenzi bravo comunque a resistere nei primi 3 set, mentre escono a sorpresa il giapponese Sugita (per gli ultimi risultati) battuto dal francese Mannarino che si prende la sua rivincita personale dopo la sconfitta in finale ad Antalya di pochi giorni fa e soprattutto John Isner battuto in 5 da Dudi Sela, Jack Sock (tds 17) superato fra lo stupore generale dall’austriaco Ofner e Juan Martin del Potro battuto dal redivivo Ernests Gulbis: il lettone risorge nel palcoscenico tennistico più importante del mondo superando l’argentino in 3 set debilitato anche da evidenti problemi fisici. Per il lettone ultima chiamata a grandi livelli?

Fra le donne soffre la numero 1 del mondo Angelique Kerber che riesce a spuntarla contro la belga Flipkens solo con un doppio 7/5, imitata dalla polacca Aga Radwanska che ha bisogno di 3 set per superare la statunitense McHale.

Va veloce la danese Wozniacki che batte agilmente una specialista dell’erba come la bulgara Pironkova, così come la russa Kuznetsova nel derby con la Makarova, la spagnola Muguruza contro la belga Wickmayer e la svizzera Bacsinszky che annichilisce la slovacca Kucova.

Fuori a sorpresa la ceca Safarova, estromessa in 3 set dall’americana Rogers e la francese Mladenovic , eliminata dalla Riske mentre la buona giornata degli Stati Uniti al femminile (si soffre però per le lacrime della Mattek Sands…) vede anche la vittoria della Vandeweghe contro la tedesca Maria, in due set e senza patemi d’animo. Se Tsurenko e Cirstea portano a casa i propri match (con Sorana scioccata per l’incidente avvenuto alla Mattek Sands), saluta a sorpresa Wimbledon la russa Kasatkina, battuta in due rapidi set dall’estone Kontaveit, giocatrice che negli ultimi mesi sta vivendo una crescita esponenziale.

Alessandro Orecchio