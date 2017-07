Wimbledon: Camila Giorgi devastante per un set e mezzo, soffre nel finale del secondo e cede il tiebreak. Recupera e domina Madison Keys nel terzo set, regalandosi il terzo turno ai Championships (di M. Mazzoni)

Quando in campo c’è Camila Giorgi emozioni ed adrenalina sono sempre assicurate. Se poi la marchigiana riesce anche a produrre un tennis di così grande qualità ed intensità, beh, allora è una di quelle serate da ricordare. L’azzurra gioca un match di altissima qualità ed intensità per un set e mezzo, travolgendo l’americana Madison Keys. Un tennis di una potenza ed aggressività rare, in totale “Giorgi Style”, ma abbinato ad una continuità ed efficacia che la rendono – in queste giornate di grazia – incontenibile. Quando era vicina a chiudere, perde il servizio, l’esecuzione più importante, che sostiene tutto il suo tennis ad altissimo rischio. Entra in un tiebreak rocambolesco, quattro match point non trasformati e terzo set. E’ brava fare un bel reset, a tornare in campo come se niente fosse, tornando a martellare la rivale, di nuovo travolta. Certo, sarebbe stato meglio chiuderla prima, magari senza subire il break, o nel tiebreak; ma alla fine conta il risultato, e conta tantissimo per la sua crescita come ha ripreso il filo del suo miglior tennis dopo le tante chance sprecate. Qua è stata molto, molto brava. E’ un match importante, non solo perchè le vale un terzo turno a Wimbledon, ma perché è un altro mattoncino nel lungo e complesso percorso della sua crescita. Ancora una volta ci saranno tante discussioni intorno al suo modo estremo di stare in campo, di condurre il match, tra chi la rimprovera e chi la esalta. Non è questo il momento per analizzare il tutto, ma di sicuro la sua diversità ed il suo modo di stare in campo è la chiave che le permette di produrre un gioco così vincente, che piaccia o meno, con tutti i rischi (e critiche) che comporta. Pensate alla Ostapenko, al suo modo “sfacciato” con cui ha affrontato lo scorso RG. E’ la diversità che crea meraviglie, e Camila è diversa. E’ diversa l’emozione che si prova vedendo un suo match di quelli buoni, in cui i suoi colpi filano via come rasoiate, imprendibili. Oggi si è visto fin dai primi 15 che l’azzurra era molto centrata, veloce e precisa. Ha provato a reggere Madison, ma ha risposto troppo male, contro un servizio dell’azzurra a tratti irresistibile; e non è mai riuscita a scambiare di ritmo, imponendo la sua grande potenza. C’è riuscita solo nella seconda parte del secondo set, quando, già sotto di un break, ha provato il tutto per tutto, tornando in partita e strappando con le unghie il tiebreak. Lì è stata brava Camila reggere, ripartire e tornare avanti, chiudendo il match di forza, dopo aver sofferto e buttato giù un bel boccone amaro. Camila ha vinto il match grazie alla sua superiore spinta (sì, anche vs. Keys!), dominando sull’1-2 per aggressività e precisione, e mettendo in evidenza i limiti dell’americana negli spostamenti brevi. La chiave del match è stato il rendimento eccellente del servizio. Fino alla parte finale del secondo set, è stato preciso e continuo, e quando “Cami” tiene quei numeri con le prime, beh, diventa molto difficile da arginare, per tutte. Molti i doppi falli, ma moltissime anche le seconde lavorate, precise; e soprattutto è piaciuto molto come ha variato angoli e effetti, non dando mai punti di riferimento alla rivale. Una vittoria importante, e c’è grande curiosità per vedere che potrà accadere contro Ostapenko. La palla, di sicuro, filerà via a velocità “folli”. Ecco la cronaca del match odierno.

Si inizia con l’americana alla battuta. Lascia partire le sue accelerazioni, potenti e precise. A 30 tiene il servizio, e spinge a tutta anche in risposta, volando 15-30. Camila trova un paio di buone prime, e si prende i classici rischi del suo tennis aggressivo, senza compromessi. Sulla seconda però Madison entra a tutta. Si va ai vantaggi. Una grande risposta lungo linea vale la prima palla break del match. La spreca per eccesso di spinta. Si salva Camila, 1 pari. L’approccio al match di entrambe è brutale: spinta a tutta, senza compromessi. Si scambia quasi sempre dritto per dritto, non molto angolo e tutta la potenza possibile, già dalla risposta. Si va ai vantaggi anche nel terzo game, Keys sale 2-1. L’azzurra tira a tutta anche i servizi, tra punti e gli immancabili doppi falli. Grandi rischi, ma anche risultati con la battuta. 2 pari. Giorgi entra alla risposta, trovando grande profondità. Tre mazzate ingestibili, 0-40 e tre palle break. Bravissima “Cami” ad aprire il campo con un cross di rovescio in risposta non così violento ma molto preciso, con Madison che mostra tutta la sua difficoltà nella corsa e subisce l’attacco dell’azzurra. Break Giorgi, avanti 3-2. Troppa spinta sulle seconde, doppi falli, ma anche palle molto aggressive, che Keys contiene a fatica. L’ennesima prima al centro, molto veloce, le vale il punto del 4-2. Brava a salvarsi dal 15-30, a variare i servizi (nonostante i rischi) e non consentire alla americana di imbastire lo scambio in progressione, dove può essere devastante se prende ritmo. Keys resta in scia, 3-4. Giorgi è attenta, come sempre molto reattiva coi piedi per trovare la miglior distanza dalla palla, e quando si scambia propone anche palle al centro, veloci ma senza cercare la riga. E Madison invece si prende rischi, sbagliando. Altra seconda molto profonda, precisa, e 5-3 Giorgi, assai autorevole, in controllo. 5-4, Camila serve per chiudere il primo set. E serve bene… Varia tanto, tira forte e preciso, Keys non trova riferimenti e sbaglia. 30-0, doppio fallo, ma la tattica del rischio sta pagando, e insiste. Botta al centro e schiaffo al volo, difficilissimo e molto bello. 40-15, due set point Camila. Prima in campo e dritto terrificante cross in avanzamento, imprendibile. 6-4 Giorgi, un set strappato di forza, senza temere, quasi senza far giocare la rivale. Ha chiuso il set con 89% dei punti sulla prima, in pratica con la prima in campo non si è giocato. Tennis infernale. L’americana è travolta sul piano tecnico che preferisce, quello della spinta, e non riesce a portare in campo una contromossa credibile. Sembra trascinarsi per il campo guardando il vuoto, gli spalti, il suo box.

Secondo set, Keys alla battuta, ma è Camila che continua a spingere e sfondare. Risposte a tutto braccio, con i piedi quasi in campo, precise. Madison non contiene, non riesce letteralmente a tenere la palla in campo, e subisce la pressione commettendo doppio fallo. 0-30. La prima non va, Keys è evidentemente scossa, come un pugile alle corde picchiato senza pietà dall’avversario. Altra risposta precisa e diritto a chiudere, 0-40! Tre palle break per spaccare ulteriormente il match. Volano via le prime due chance, ma converte la terza con lo schema vincente di questo match: risposta aggressiva e botta a chiudere sulla parte di campo scoperta. Break Giorgi, 1-0 e servizio. Camila è incontenibile in questa fase, ma proprio sul più bello arrivano un paio di errori che le costano una palla break. Paura? Macché… “Cami” diventa ancor più aggressiva, corre avanti e chiude con una stop volley pregevole anche sul piano stilistico, e colpo raro nel tennis rosa, dove di volo prevalgono gli “schiaffi”. Il game diventa lottato, Madison tenta una reazione alzando anche leggermente le parabole. Si va ai vantaggi. Giorgi non arretra di un centimetro, servizio e dritto, ma anche un doppio fallo. Continua a variare angoli con la prima, Keys non trova la chiave per rispondere. Brava l’azzurra, vince un game complicato, consolida il break e sale 2-0. L’americana non riesce a scuotersi, non funziona nulla, nemmeno la battuta. Sul 30 pari commette un doppio fallo che le costa una palla break delicatissima. La annulla con forza ed un pizzico di fortuna. Tiene il servizio Madison, resta in scia 1-2, ma la sensazione è che solo un calo dell’azzurra possa rimetterla in partita. Per ora l’italiana non ha alcuna intenzione di aiutarla… Serve con enorme efficacia, continuando a variare angoli e rotazioni; continua ad entrare con i suoi colpi potenti e precisi, anche con quel dritto a volte “ballerino” ed oggi invece molto solido. 3-1 Giorgi, show time. Keys ci prova, non molla, 2-3, provando a mettere un filo di pressione alla risposta, il suo colpo più deludente oggi. Camila adesso è calata un minimo come velocità pura, qualche prima in meno in campo, qualche errore in spinta. Si va ai vantaggi. L’americana prova scambiare in diagonale, alzando la parabola, ma l’azzurra non cade nel trabocchetto, spinge in cross e poi chiude lungo linea, senza esagerare. Adesso però la palla di Keys inizia a prendere corpo, qualche traiettoria è più lunga e provoca l’errore di Camila. Oltre 6 minuti in questo game, il più lottato e importante del match. Lo porta a casa, soffrendo, la Giorgi (altro segno molto importante della sua giornata, la capacità di stare in campo con la testa, e soffrire). 4-2 Giorgi, pericolo scampato. Sul 4-3 Camila si imballa alla battuta. Doppio falli, la prima non entra più, crolla 15-40 e sbaglia un dritto, subendo la risposta aggressiva di Madison. Break Keys, 4 pari. Il primo passaggio a vuoto costa carissimo all’azzurra. E’ solo un attimo: “Cami” torna a spingere, impatta con rara violenza e precisione, Keys subisce. 0-40, tre palle break per andare a servire per il match. Il pressing paga: un dritto violento non è gestito da Madison, troppo lenta coi piedi a cercare la palla. Break Giorgi, torna avanti 5-4, e serve per chiudere il match. Momento delicato, tensione a mille, e… la prima non entra di nuovo. 0-15, 0-30 con il nono doppio fallo. L’americana legge la traiettoria della prima e trova una risposta di dritto fulminante. 0-40, e tre palle per impattare sul 5 pari. Si salva sulla prima, ottimo servizio liftato; esagera nella spinta sulla seconda, il dritto a chiudere finisce di poco lungo. Contro break, 5 pari. Adesso c’è da soffrire. Keys sfrutta il momento favorevole, con 4 pallate vince finalmente un turno di servizio agilmente, e si porta per la prima volta in vantaggio nel set, 6-5. L’italiana serve per issarsi al tiebreak, ma non ritrova ritmo con la prima. Brava a giocare con più pazienza, a non esagerare con la spinta, e chiudere senza voler spaccare la palla. Chiude il game a 15, è 6 pari, tiebreak.

Madison strappa subito un punto alla risposta, 2-0; Camila si prende un rischio da sinistra, trovando un rovescio imprendibile. 3-2 Keys, serve Giorgi. Buona seconda, lavorata e precisa. Si gira sul 3 pari. Niente prima… ma la seconda è precisa, sorprende la rivale. 4-3 Giorgi. Keys esagera nella spinta, brava l’italiana nel tagliare un colpo difensivo e far giocare “un’altra palla”. 5-3 Giorgi. Keys ringhia, non ci sta a perdere, resta in scia sul 4-5, e trova ritmo col suo dritto forzando l’errore dell’azzurra. 5 pari. “Cami” trova un gran dritto cross, mettendo in luce la lentenzza di Madison sul cambio di direzione. 6-5, Match point Giorgi! Stavolta esagera di risposta, swingando a tutta anche se troppo addosso alla palla. 6 pari. Buona prima dell’americana, out la risposta, 7-6 Keys e primo set point per lei. Succede di tutto! Giorgi scivola nello scambio, ma si riprende e chiude lo scambio con un passante di rovescio (qua ingenua l’americana a non chiudere). 7 pari. Un altro bel dritto cross porta a Camila il secondo match point. Se lo gioca male, sbagliando un rovescio di scambio banale. Non si scompone, spinge a tutta alla risposta, provoca l’errore di Madison ed il terzo match point, da giocarsi al servizio. Brava qua Meys, trova una bella risposta e chiude avanzando. 9 pari. Arriva il quarto match point, grazie ad uno scambio ad alto ritmo ben condotto, ma niente, risposta in rete. 10 pari. Prima solida, Keys sale 11-10 e set point per lei. Un doppio fallo costa all’azzurra il secondo set. Quattro match point non convertiti, ed un terzo set tutto in salita da giocare.

Terzo set, Giorgi alla battuta, con il fardello del tiebreak in testa. Fortunatamente ritrova la prima, e Keys concede qualcosa. 1-0 Giorgi, che resta molto determinata ed aggressiva alla risposta. Sale 0-30, e poi 0-40. Tre immediate palle break, ed il break arriva subito, con un dritto mal gestito dall’americana. 2-0 Giorgi, che in un amen vola 3-0 consolidando il break. L’americana è entrata malissimo nel terzo, passiva e fallosa. Ne approfitta Camila, che sul 30 pari tira una “sassata” di dritto che la rivale non contiene. Palla del 4-0, quasi un match point con le ombre della notte che incombono. Brava Giorgi ad entrare su di una palla poco vivace e prevedibile della Keys. Break Giorgi, 4-0 avanti. Arriva un’altra piccola pausa, concede una palla break ma la annulla con un bel rovescio in spinta. Una prima solida provoca l’errore in risposta di Madison, e poi chiude col dritto cross, dopo un’altra prima intelligente. 5-0 Giorgi, di nuovo ad un passo dal chiudere il match. Keys tiene il servizio, sale 1-5, Camila al servizio per chiudere, con visibilità ormai al limite. La prima c’è, il dritto cross idem, presa in contropiede Madison. 30-15. Un rovescio di scambio vola via, 30 pari. La tensione è altissima, anche per l’americana che tira lunga la risposta. Match point Giorgi n.5. Vince Camila! Lo scambio termina con un drive lungo di Madison, troppo fallosa e discontinua nel terzo set. Brava invece l’azzurra a tornare molto bene in campo dopo la delusione del tiebreak e delle tante occasioni sprecate. Giorgi sale al terzo turno (dopo due anni), e l’erba si conferma la sua superficie preferita. Sarà Ostapenko la sua prossima rivale. Gli “elmetti” sono già pronti…

Marco Mazzoni

@marcomazz

La partita punto per punto



GS Wimbledon C. Giorgi C. Giorgi 6 6 6 M. Keys [17] M. Keys [17] 4 7 1 Vincitore: C. Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 M. Keys 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 M. Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Keys 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 df 6-6 → 6-7 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Keys 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Giorgi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-4 → 5-5 M. Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 4-3 → 4-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Keys 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-0 → 2-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 M. Keys 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Keys 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Keys 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 M. Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 M. Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

C. Giorgi – M. Keys

2 Aces 3

10 Doubles Faults 3

24 Winners 19

26 Unforced Errors 26

12/14 (86%) Net Points Won 7/8 (88%)

58% 1st Serves In 66%

51/63 (81%) 1st Serve Points Won 39/56 (70%)

20/46 (43%) 2nd Serve Points Won 12/29 (41%)

4/6 (67%) Break Points Saved 4/9 (44%)

46/85 (54%) 1st Return Pts Won 58/109 (53%)

17/29 (59%) 2nd Return Pts Won 26/46 (57%)

5/9 (56%) Break Points Won 2/6 (33%)

71/109 (65%) Total Service Pts Won 51/85 (60%)

34/85 (40%) Total Return Pts Won 38/109 (35%)

105/194 (54%) Total Points Won 89/194 (46%)

117 mins Duration 117 mins

169 kph / 105 mph Avg. 1st Serve Speed 170 kph / 106 mph

152 kph / 94 mph Avg. 2nd Serve Speed 140 kph / 87 mph

183 kph / 114 mph Fastest Serve 187 kph / 116 mph

86 Ranking 18

25 Age 22

Macerata, Italy Birthplace Rock Island, IL, USA

France Residence Boca Raton, FL, USA

5′ 6″ (1.68 m) Height 5′ 10″ (1.78 m)

119 lbs. (54 kg) Weight 145 lbs. (66 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro (February 17, 2009)

18/11 Year to Date Win/Loss 4/6

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 2

$2,228,934 Career Prize Money $5,464,336