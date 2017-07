Challenger Recanati: Luca Vanni ai quarti di finale. Fuori Andrea Vavassori (Video)

Primi verdetti della terza giornata del torneo, il qualificato Viktor Galovic nel primo pomeriggio si sbarazza senza troppi problemi del giovane Andrea Vavassori per 6-1, 6-3. Il piemontese, che aveva superato senza grosse difficoltà Aldin Setkic, sin dal primo minuto ha sofferto il gioco dell’avversario, quanto mai pimpante in questa fase iniziale del torneo. Alla luce di questa netta affermazione Galovic inserisce il proprio nome tra i possibili vincitori del torneo. “Sono in forma – ha detto ai microfoni di Supertennis – mi trovo molto bene sul cemento recanatese, ma devo puntare sulla continuità se voglio arrivare fino in fondo. Giorno per giorno mi godo i risultati, anche se sul campo può succedere di tutto. Mi aspettavo qualcosa in più da Andrea, ma giocare alle 15.30 del pomeriggio non rappresenta una soluzione ottimale”. Dispiaciuto di come sono andate le cose Vavassori che comunque ha dalla sua la giovane età (ha solo 22 anni), il ragazzo di Pinerolo si allena sempre scrupolosamente, se continuerà con questo impegno ed umiltà potrà scalare ben presto il ranking. “Galovic non è stato un avversario facile – ha detto a fine partita – il suo gioco mi ha messo un po’ di difficoltà, non sono riuscito a trovargli punti deboli. Oggi ha giocato proprio una bella partita. Avrei voluto continuare qui a Recanati anche perché c’è un circolo molto ospitale e ben organizzato e la città è bellissima”.

Galovic ai quarti incontrerà il francese Quentin Halys, testa di serie numero due del torneo, che ha vinto facile sul belga Yannick Mertens per 6-1, 6-4. Halys, che ha visto a sprazzi la partita del prossimo avversario, si è detto fiducioso: “Galovic è un ottimo giocatore, in questa settimana si sta esprimendo molto bene, devo quindi stare attento, specie ai suoi colpi sotto rete”.

Per quanto riguarda invece il tabellone di doppio la coppia De Waard-Mclachlan approda in semifinale dopo il forfait di Jankovic-Popko

Challenger Recanati| Cemento | e43.000 – 2° Turno

CENTRALE – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. [WC] Andrea Vavassori vs [Q] Viktor Galovic



CH Recanati Andrea Vavassori Andrea Vavassori 1 3 Viktor Galovic Viktor Galovic 6 6 Vincitore: V. GALOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 3-5 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 2-5 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 V. Galovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-2 → 1-3 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 0-1 → 1-1 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-5 → 1-6 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 A. Vavassori 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 A. Vavassori 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. Yannick Mertens vs [2] Quentin Halys (non prima ore: 17:30)



CH Recanati Yannick Mertens Yannick Mertens 1 4 Quentin Halys [2] Quentin Halys [2] 6 6 Vincitore: Q. HALYS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Y. Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Q. Halys 0-15 df 0-30 0-40 df 3-4 → 4-4 Y. Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Y. Mertens 15-0 15-15 40-A 2-2 → 2-3 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Y. Mertens 0-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Q. Halys 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 Y. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Q. Halys 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 1-5 → 1-6 Y. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace 0-4 → 0-5 Y. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Q. Halys 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Y. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. [WC] Julian Ocleppo / Andrea Vavassori vs [4] Tomasz Bednarek / David Pel (non prima ore: 19:00)



CH Recanati Julian Ocleppo / Andrea Vavassori Julian Ocleppo / Andrea Vavassori 6 6 Tomasz Bednarek / David Pel [4] Tomasz Bednarek / David Pel [4] 3 4 Vincitori: OCLEPPO / VAVASSORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 T. Bednarek / Pel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Bednarek / Pel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Bednarek / Pel 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 T. Bednarek / Pel 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Bednarek / Pel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Bednarek / Pel 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 5-3 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 T. Bednarek / Pel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Bednarek / Pel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 T. Bednarek / Pel 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0

4. [1] Luca Vanni vs [Q] Frederik Nielsen (non prima ore: 21:00)



CH Recanati Luca Vanni [1] Luca Vanni [1] 6 2 6 Frederik Nielsen Frederik Nielsen 2 6 2 Vincitore: L. VANNI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 L. Vanni 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 F. Nielsen 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Nielsen 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-2 → 3-2 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Nielsen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-2 → 1-2 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Nielsen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 F. Nielsen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 F. Nielsen 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Vanni 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 F. Nielsen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 F. Nielsen 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Vanni 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 6-2 F. Nielsen 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-1 → 5-1 F. Nielsen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 L. Vanni 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Nielsen 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 2-1 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Nielsen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GRANDSTAND – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. Mats Moraing vs [6] Egor Gerasimov



CH Recanati Mats Moraing Mats Moraing 3 7 7 Egor Gerasimov [6] Egor Gerasimov [6] 6 6 6 Vincitore: M. MORAING Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 ace 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* ace 6-6 → 7-6 M. Moraing 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-6 → 6-6 E. Gerasimov 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Moraing 0-15 0-30 30-30 ace 40-30 4-5 → 5-5 E. Gerasimov 15-0 40-0 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 M. Moraing 0-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 4-4 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 M. Moraing 15-0 15-15 30-15 ace 2-3 → 3-3 E. Gerasimov 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Moraing 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Moraing 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Gerasimov 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 E. Gerasimov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Moraing 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Moraing 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 M. Moraing 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 4-2 → 4-3 E. Gerasimov 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Moraing 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-1 → 4-1 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 M. Moraing 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 E. Gerasimov 0-15 0-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Moraing 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Gerasimov 15-0 30-15 3-5 → 3-6 M. Moraing 0-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-5 → 3-5 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Moraing 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-3 → 2-4 E. Gerasimov 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Moraing 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Moraing 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 E. Gerasimov 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [3] Marin Draganja / Tomislav Draganja vs Hans Hach Verdugo / Adrian Menendez-Maceiras



CH Recanati Marin Draganja / Tomislav Draganja [3] Marin Draganja / Tomislav Draganja [3] 6 6 Hans Hach Verdugo / Adrian Menendez-Maceiras Hans Hach Verdugo / Adrian Menendez-Maceiras 2 3 Vincitori: DRAGANJA / DRAGANJA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Draganja / Draganja 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 H. Hach Verdugo / Menendez-Maceiras 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 M. Draganja / Draganja 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 H. Hach Verdugo / Menendez-Maceiras 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 3-2 → 3-3 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 H. Hach Verdugo / Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 H. Hach Verdugo / Menendez-Maceiras 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Hach Verdugo / Menendez-Maceiras 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 M. Draganja / Draganja 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 H. Hach Verdugo / Menendez-Maceiras 4-1 → 4-2 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-1 → 4-1 H. Hach Verdugo / Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 H. Hach Verdugo / Menendez-Maceiras 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 1-0 → 2-0 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [Alt] Altug Celikbilek / John Lamble vs Egor Gerasimov / Petr Michnev (non prima ore: 18:30)



CH Recanati Altug Celikbilek / John Lamble Altug Celikbilek / John Lamble 0 0 Egor Gerasimov / Petr Michnev • Egor Gerasimov / Petr Michnev 0 0 Vincitori: CELIKBILEK / LAMBLE per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Gerasimov / Michnev 0-0

4. [1] Jonathan Eysseric / Quentin Halys vs [WC] Salvatore Caruso / Walter Trusendi