Bema Future, esordio in scioltezza per i big del torneo

Al Bema Future Itf, in corso al Circolo tennis Albinea, è il giorno dei big.

Il primo a scendere in campo è stato il brasiliano Bruno Sant’Anna (testa di serie n.2) che si è trovato davanti la giovane speranza albinetana Lorenzo Bocchi. Un match a senso unico. Nel primo set Bocchi ha tentato di resistere, restando aggrappato all’avversario per tre giochi, poi il brasiliano ha messo il turbo e portato a casa l’incontro per 6/3 6/0. Il gioco potente e arrotato da fondo campo di Sant’Anna ha fatto perdere tranquillità all’albinetano che ha pagato anche l’evidente emozione di giocare in casa.

Esordio nel torneo anche per la testa di serie numero 1, l’argentino Andrea Collarini che occupa il 274esimo posto della classifica Atp. Vincitore dell’Itf di Padova, finora è stato uno dei dominatori dei Future di questa parte della stagione. E anche oggi, con suo gioco arrotato e velocissimo, ha lasciato briciole al suo avversario, l’italiano Federico Maccari liquidato con un doppio 6/2. Un risultato che tutto sommato non rende merito a una partita comunque lottata e bella da vedere. Procede spedita anche la testa di serie numero 8 Adelchi Virgili che ha mostrato una buona qualità tecnica: la sua solidità nei colpi a rimbalzo gli ha permesso di aggiudicarsi la partita contro Davide Della Tommasina per 6/3 6/4.

Niente da fare, ieri, per l’alfiere di casa Federico Ottolini che ha lottato con le unghie e con i denti, ma alla fine ha dovuto cedere alla superiorità tecnica di Riccardo Bonadio, testa di serie numero 3. Sorpresa invece nella gara di doppio dove la coppia albinetana formata da Matteo Curci e Luigi Moretti ha sconfitto la testa di serie numero 3 del tabellone composta da Davide Della Tommasina e Filippo Leonardi.

Il torneo proseguirà domani, si ricorda che durante il Bema Future l’accesso al circolo è libero a tutti gli appassionati.