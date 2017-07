Wimbledon: Nick Kyrgios “il medico mi ha consigliato di non giocare”

Nick Kyrgios si è dovuto ritirare nel primo turno del torneo di Wimbledon per colpa di un problema all’anca, problema che si sta trascinando da molte settimane.

“Sapevo di non stare bene da quando sono caduto al Queen’s, ma ho fatto tutto il possibile per migliorare, ma non ho avuto il tempo necessario”, ha detto Kyrgios, con la faccia visibilmente colpita.

L’australiano ha ammesso che il medico gli ha consigliato di non giocare, ma non ha voluto ascoltarlo, perché voleva giocare a tutti costi a Londra.

Nicholas poi ha dichiarato di voler evitare un possibile intervento chirurgico: “se si può evitarlo è meglio. La sala operatoria è un posto spaventoso.”