Wimbledon: Stefano Travaglia: “In vita mia, non avevo mai giocato prima sull’erba. Insomma non l’avevo mai vista così da vicino. “Con tutti gli infortuni che ho avuto pensavo di dover smettere, ora invece mi sento più forte”

Stefano Travaglia : “In vita mia, non avevo mai giocato prima sull’erba. Insomma non l’avevo mai vista così da vicino… E mai avevo vinto un match nelle qualificazioni di uno Slam.

“Questo è il torneo più importante del mondo. Nessun segreto o formula speciale, ho affrontato ogni match delle qualificazioni senza pensare al fatto che giocavo su una superficie che non conoscevo visto che ero reduce dai challenger in Italia sulla terra rossa. Questo traguardo me lo sono guadagnato con il sudore di ogni giorno”.

“Con tutti gli infortuni che ho avuto pensavo di dover smettere, ora invece mi sento più forte. Dopo l’operazione al polso ci sono voluti mesi per riprendere la normale funzionalità dei braccio e poter tornare su un campo da tennis. Non sapevo nemmeno bene cosa fare per stare tranquillo dopo la frattura da stress alla schiena, stavo a casa, ascoltavo musica. Sapevo solo che se dopo tre mesi col busto la frattura non si fosse rimarginata mi sarei dovuto operare”.