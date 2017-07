Per John McEnroe è Roger Federer il favorito n.1 per Wimbledon

John McEnroe ha speso parole d’elogio per Roger Federer, visto dall’ex-tennista americano come il favorito numero uno per la vittoria di Wimbledon: “Sull’erba di Wimbledon sarà sempre il massimo favorito, con Murray dopo di lui. Per quanto riguarda gli altri, il discorso è molto più incerto”, ha osservato, prima di rimarcare ancora una volta quanto di buono fatto da Federer nel corso del 2017.ù

“Quello che è riuscito a fare a Melbourne è impressionante e, se si dimostrasse capace di vincere anche qui, potremmo dire di avere assistito a qualcosa di miracoloso. Quello che Rafa e Roger stanno mettendo in mostra è una storia meravigliosa, per tutto il mondo del tennis”, ha fatto presente il tre-volte vincitore (1981, 1983 e 1984) all’All England Club.

Edoardo Gamacchio