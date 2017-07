Bema Future Itf, concluse le qualificazioni. Domani al via il main draw

Con la conclusione delle qualificazioni, prende forma il main draw a 32 giocatori che scatterà domani sui campi del Circolo tennis Albinea. Nella seconda giornata del Bema Future Itf maschile, otto giocatori, vincendo i rispettivi incontri, accedono al tabellone principale del torneo. Sono Federico Maccari, Nicolo’ Inserra, Matteo De Vincentis, Andrew Watson, Davide Della Tommasina, Andrea Guerrieri, Filippo Leonardi e Simone Roncalli.

Tra gli incontri da segnalare quello del reggiano Andrea Guerrieri che ha dovuto sudare più del previsto per piegare Gabriele Maria Noce. Un incontro di buon livello ed equilibrato come testimonia il risultato 64 76 per il reggiano. Ad una autentica maratona hanno dato vita, invece, Simone Roncalli e Lorenzo Abbrucciati col primo (testa di serie n.1) che ha prevalso sul secondo per 64 63 dopo due ore e mezza di gioco.

Il tabellone principale Assente il vincitore dello scorso anno, Trusendi, sulla carta il più titolato alla vittoria è l’argentino Andrea Collarini, numero 274 della classifica Atp. Vincitore dell’Itf di Padova, finora è stato uno dei dominatori dei Futures di questa parte della stagione. Un altro che si candida ad essere uno dei protagonisti del torneo è l’italiano Roberto Marcora. Tra la rappresentanza brasiliana spicca il nome di Bruno Sant’Anna. Nutrito il gruppo degli italiani che tenteranno di agguantare il trofeo. A tentare l’exploit sarà sicuramente il talentuoso tennista reggiano Marco Bortolotti. Originario di Guastalla ma cresciuto tennisticamente tra Reggiolo, Correggio e Albinea, praticamente gioca in casa. Tra i giocatori in gara anche gli alfieri di casa Lorenzo Bocchi – che cercherà di ripetere la bella prestazione all’Itf Camparini gioielli – e Federico Ottolini.

Sempre domani prenderà il via il tabellone di doppio maschile. La testa di serie n.1 è la coppia italiana Giacalone-Stefanini, la n.2 quella composta dai brasiliani Sant’Anna-Leite. In gara anche i reggiani: il doppio albinetano Bocchi-Ottolini e la coppia Carli-Guerrieri. Per tutta la durata della manifestazione l’ingresso al circolo è libero e aperto a tutti.

