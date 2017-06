Roger Federer sul saltare i tornei dello Slam: “Borg ha giocato l’Open d’Australia solo per due volte, Agassi lo ha saltato 10 volte e Moyà spesso non ha giocato a Wimbledon”

Roger Federer ha parlato dopo aver vinto il titolo di Halle. “I Grand Slam sono tornei che si possono anche saltare. In passato, non tutto ruotava intorno ai Grandi tornei. Era normale dare alcune volte forfait.”

“Borg ha giocato l’Open d’Australia solo per due volte, Agassi lo ha saltato 10 volte e Moyà spesso non ha giocato a Wimbledon.

Quest’anno ho preferito giocare sull’erba di Halle e di Stoccarda, al posto del Roland Garros, perchè così ho voluto in questa annata”, ha spiegato l’attuale n.5 del mondo.

Camillo Santini