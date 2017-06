Dal Challenger di Milano, Gianluca Di Nicola: “Contentissimo per la vittoria con Leshem, grazie per la wild card!”

La prima volta di Gianluca Di Nicola in un main draw del circuito Challenger. Incredibile vittoria per il 21enne azzurro, n.832 ATP, che ha sconfitto col punteggio di 6-2 4-6 6-1 l’israeliano Edan Leshem, uno dei giocatori più in forma a livello Futures ed attuale n.285 al mondo.

Gianluca, al termine dell’incontro di oggi in quel di Milano, si è gentilmente concesso ad un’intervista esclusiva ai microfoni di LiveTennis. Ecco le sue dichiarazioni.

Vittoria in tre set con Edan Leshem, descrivici il match!

E’ stata una partita molto dura. Le condizioni, qui a Milano, non sono facili perché c’è talmente tanto caldo che è difficile giocare e sembra quasi manchi l’ossigeno.

Leshem è un grande giocatore, come testimonia il suo ranking di numero 285 ATP a 19 anni: non avevo nulla da perdere e credo di aver fatto un buon match.

Sicuramente avrei potuto giocare meglio; sono stato bravo ad inizio terzo set a portarmi subito avanti nonostante non stessi giocando benissimo poi lui mi ha regalato qualcosa ed io sono rimasto sempre lì.

Avresti potuto far qualcosa per chiudere la partita in due set?

Il secondo set si è deciso con un break. Ho giocato un brutto game con 2/3 doppi falli ed un dritto in rete: è stato questo a decidere il parziale in suo favore. Restando più attento e concentrato forse avrei potuto portare a casa la partita in due set; complimenti a lui che ha servito molto bene e non mi ha dato opportunità di ritornare in corsa.

Prima vittoria in un main draw Challenger! Sei soddisfatto? Continuerai a provare tornei di questo livello nelle prossime settimane?

Sì, sono innanzitutto contentissimo di questa vittoria e per l’appunto ringrazio nuovamente la Federazione Italiana Tennis per avermi dato la wild card…

Ho deciso, insieme a mio padre, di continuare a giocare Challenger e fare una sorta di ‘ciclo’ di questi tornei: dopo Todi della settimana scorsa, appunto Milano poi Recanati sul cemento, Perugia e San Benedetto. Al termine, valuteremo i risultati ottenuti e vedremo cosa fare.

Su che superficie riesci ad esprimere il tuo miglior tennis?

Mi piace il cemento, non velocissimo, e penso che il mio gioco si adatti bene lì. Mi trovo a mio agio anche sulla terra, ho un gioco che si adatta bene pure qui perché mi piace giocare dietro la linea di fondo e caricare un po’ la palla.

NextGen Finals: nuove regole, che ne pensi?

Secondo me sarà un torneo bellissimo: complimenti a chi l’ha organizzato. Ci saranno tantissime belle partite da vedere!

Domanda sul prossimo turno: il tuo avversario sarà Uladzimir ignatik!

Giocando tantissimi Futures purtroppo non ho mai avuto modo di vederlo dal vivo. L’ho visto un po’ nel suo match contro Sorgi, mi sembra un giocatore molto preparato, com’è ovvio che sia per un giocatore n.135 ATP. Non avrò nulla da perdere ed entrerò in campo a giocare la mia partita sciolto, vediamo come andrà.

Da Milano, Lorenzo Carini