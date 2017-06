Combined Eastbourne: I risultati con il Live dettagliato della terza giornata. Esordio positivo per Novak Djokovic (Video)

Combined Eastbourne – 1°-2° Turno M – 2° Turno F e Ottavi di Finale F

Centre – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1/WC] Novak Djokovic vs [Q] Vasek Pospisil



ATP Eastbourne Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 6 6 Vasek Pospisil Vasek Pospisil 4 3 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Pospisil 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 V. Pospisil 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-3 → 4-3 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [1/WC] Angelique Kerber vs Kristyna Pliskova (non prima ore: 13:30)



WTA Eastbourne Angelique Kerber [1] Angelique Kerber [1] 4 6 7 Kristyna Pliskova Kristyna Pliskova 6 1 5 Vincitore: A. KERBER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 A. Kerber 15-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 ace 4-5 → 5-5 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Kerber 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Pliskova 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 K. Pliskova 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 0-1 → 1-1 K. Pliskova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-1 → 3-1 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 ace 1-1 → 2-1 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Pliskova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df ace 4-5 → 4-6 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 K. Pliskova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 K. Pliskova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Kerber 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Kerber 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [LL] Sorana Cirstea vs [5] Johanna Konta



WTA Eastbourne Sorana Cirstea Sorana Cirstea 2 2 Johanna Konta [5] Johanna Konta [5] 6 6 Vincitore: J. KONTA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Konta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-5 → 2-5 J. Konta 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 S. Cirstea 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 J. Konta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-2 → 0-3 J. Konta 15-0 15-15 30-30 ace 0-1 → 0-2 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Konta 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 J. Konta 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Konta 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Konta 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df df 0-1 → 1-1 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. [WC] Cameron Norrie vs [2/WC] Gael Monfils



ATP Eastbourne Cameron Norrie Cameron Norrie 0 3 1 Gael Monfils [2] • Gael Monfils [2] 0 6 2 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Monfils 1-2 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 G. Monfils 0-15 15-15 40-15 ace ace 0-1 → 0-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Monfils 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 G. Monfils 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 2-5 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 1-4 → 2-4 G. Monfils 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Norrie 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

5. [10] Jelena Ostapenko vs [5] Johanna Konta



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Ying-Ying Duan vs [2/WC] Simona Halep



WTA Eastbourne Ying-Ying Duan Ying-Ying Duan 6 3 2 Simona Halep [2] Simona Halep [2] 3 6 6 Vincitore: S. HALEP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Halep 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 Y. Duan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 S. Halep 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Y. Duan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Halep 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Y. Duan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 Y. Duan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Halep 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 3-6 Y. Duan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 S. Halep 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 Y. Duan 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Y. Duan 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Y. Duan 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Duan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Halep 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Y. Duan 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Halep 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Y. Duan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 Y. Duan 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 S. Halep 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Y. Duan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [7] Richard Gasquet vs Frances Tiafoe



ATP Eastbourne Richard Gasquet [7] Richard Gasquet [7] 5 7 6 Frances Tiafoe Frances Tiafoe 7 6 3 Vincitore: R. GASQUET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-2 → 5-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 3-0 → 3-1 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

3. [4] Steve Johnson vs [Q] Thomas Fabbiano



ATP Eastbourne Steve Johnson [4] Steve Johnson [4] 0 6 2 Thomas Fabbiano • Thomas Fabbiano 0 3 2 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Fabbiano 2-2 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 6-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 4-3 → 5-3 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 3-1 → 3-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 S. Johnson 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 2-0 → 3-0 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0

4. [14] Anastasia Pavlyuchenkova vs [WC] Heather Watson



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Karolina Pliskova vs Shuai Peng



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [6] Mischa Zverev vs Ryan Harrison



ATP Eastbourne Mischa Zverev [6] Mischa Zverev [6] 6 7 Ryan Harrison Ryan Harrison 4 6 Vincitore: M. ZVEREV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 ace 9*-9 10-9* 6-6 → 7-6 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Harrison 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 5-6 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Zverev 0-15 df 15-15 15-30 30-40 df 4-3 → 4-4 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df ace 4-2 → 4-3 M. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 R. Harrison 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Harrison 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Harrison 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Zverev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Harrison 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Harrison 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 M. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Harrison 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Harrison 0-15 0-30 15-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Zverev 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-1 → 1-1 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [9] Kristina Mladenovic vs Shuai Zhang



WTA Eastbourne Kristina Mladenovic [9] Kristina Mladenovic [9] 6 6 Shuai Zhang Shuai Zhang 0 4 Vincitore: K. MLADENOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 K. Mladenovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 4-2 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 3-1 S. Zhang 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 S. Zhang 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 S. Zhang 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 3-0 → 4-0 S. Zhang 0-15 0-30 15-40 2-0 → 3-0 K. Mladenovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

3. [6] Caroline Wozniacki vs Naomi Osaka



WTA Eastbourne Caroline Wozniacki [6] Caroline Wozniacki [6] 6 7 Naomi Osaka Naomi Osaka 2 6 Vincitore: C. WOZNIACKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Wozniacki 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 C. Wozniacki 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 4-2 → 5-2 N. Osaka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 N. Osaka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. Wozniacki 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Wozniacki 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [7] Richard Gasquet vs Kevin Anderson



Il match deve ancora iniziare

5. [1/WC] Angelique Kerber vs [Q] Lara Arruabarrena



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Q] Mona Barthel vs [7] Svetlana Kuznetsova



WTA Eastbourne Mona Barthel Mona Barthel 6 5 2 Svetlana Kuznetsova [7] Svetlana Kuznetsova [7] 4 7 6 Vincitore: S. KUZNETSOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Kuznetsova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Barthel 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Barthel 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 S. Kuznetsova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Barthel 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 M. Barthel 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 M. Barthel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 S. Kuznetsova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 S. Kuznetsova 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-2 → 3-2 S. Kuznetsova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 M. Barthel 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Barthel 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Kuznetsova 0-15 df 0-30 0-40 5-4 → 6-4 M. Barthel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Kuznetsova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-3 → 4-4 M. Barthel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 4-2 → 4-3 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 M. Barthel 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-1 → 4-1 S. Kuznetsova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Barthel 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 ace df 2-0 → 2-1 S. Kuznetsova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Barthel 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Donald Young vs Jared Donaldson



ATP Eastbourne Donald Young Donald Young 6 7 Jared Donaldson Jared Donaldson 4 5 Vincitore: D. YOUNG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Donaldson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 D. Young 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 D. Young 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Donaldson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 D. Young 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 D. Young 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Donaldson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Young 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Donaldson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Young 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Donaldson 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 D. Young 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 4-4 → 5-4 J. Donaldson 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 D. Young 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 J. Donaldson 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Young 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Young 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 J. Donaldson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Young 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [8] Agnieszka Radwanska vs [LL] Lauren Davis



WTA Eastbourne Agnieszka Radwanska [8] Agnieszka Radwanska [8] 0 4 Lauren Davis • Lauren Davis 0 5 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Davis 4-5 A. Radwanska 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 L. Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Radwanska 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Radwanska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 A. Radwanska 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Davis 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-1 → 1-1 A. Radwanska 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

4. Dusan Lajovic vs [3] John Isner



ATP Eastbourne Dusan Lajovic Dusan Lajovic 0 2 John Isner [3] • John Isner [3] 0 1 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Isner 2-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Isner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

5. Rohan Bopanna / Andre Sa vs [Alt] Thomas Fabbiano / Luke Saville



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [LL] Tsvetana Pironkova vs Monica Niculescu



WTA Eastbourne Tsvetana Pironkova Tsvetana Pironkova 6 6 Monica Niculescu Monica Niculescu 0 4 Vincitore: T. PIRONKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 T. Pironkova 0-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Pironkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 T. Pironkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Pironkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Pironkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 T. Pironkova 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 T. Pironkova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 T. Pironkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [LL] Veronica Cepede Royg vs [12] Elena Vesnina



WTA Eastbourne Veronica Cepede Royg Veronica Cepede Royg 3 3 Elena Vesnina [12] Elena Vesnina [12] 6 6 Vincitore: E. VESNINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 V. Cepede Royg 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 V. Cepede Royg 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 V. Cepede Royg 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 V. Cepede Royg 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Cepede Royg 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 V. Cepede Royg 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 E. Vesnina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 2-4 V. Cepede Royg 0-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 V. Cepede Royg 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 V. Cepede Royg 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. Barbora Strycova vs [11] Garbiñe Muguruza



WTA Eastbourne Barbora Strycova Barbora Strycova 6 6 Garbiñe Muguruza [11] Garbiñe Muguruza [11] 1 0 Vincitore: B. STRYCOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-0 → 6-0 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-0 → 5-0 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 3-0 → 4-0 B. Strycova 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-0 → 3-0 G. Muguruza 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 df 1-0 → 2-0 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-1 → 6-1 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 G. Muguruza 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-0 → 4-1 B. Strycova 15-0 ace 30-0 40-0 3-0 → 4-0 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4. [LL] Tsvetana Pironkova vs [2/WC] Simona Halep



WTA Eastbourne Tsvetana Pironkova • Tsvetana Pironkova 40 7 2 Simona Halep [2] Simona Halep [2] 30 6 1 Game Point Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Pironkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 T. Pironkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 S. Halep 0-15 df 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 S. Halep 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Pironkova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 T. Pironkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Pironkova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Halep 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 T. Pironkova 15-0 30-0 1-3 → 2-3 S. Halep 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Pironkova 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Pironkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. [6] Caroline Wozniacki vs [12] Elena Vesnina



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Daniil Medvedev vs [5] Sam Querrey



ATP Eastbourne Daniil Medvedev Daniil Medvedev 6 7 Sam Querrey [5] Sam Querrey [5] 3 5 Vincitore: D. MEDVEDEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 S. Querrey 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 S. Querrey 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Medvedev 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 S. Querrey 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-3 → 5-3 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 S. Querrey 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Querrey 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. Shuai Peng vs [15] Timea Bacsinszky



WTA Eastbourne Shuai Peng Shuai Peng 7 2 6 Timea Bacsinszky [15] Timea Bacsinszky [15] 6 6 4 Vincitore: S. PENG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Peng 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Bacsinszky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 S. Peng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Bacsinszky 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 S. Peng 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 S. Peng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 1-2 → 2-2 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Peng 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Bacsinszky 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Peng 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-5 → 2-6 T. Bacsinszky 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Peng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-3 → 2-4 T. Bacsinszky 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Peng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Bacsinszky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Peng 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Bacsinszky 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Peng 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Peng 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Bacsinszky 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Peng 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Bacsinszky 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-3 → 3-3 S. Peng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 T. Bacsinszky 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Peng 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Bacsinszky 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 S. Peng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Robin Haase vs Daniil Medvedev



ATP Eastbourne Robin Haase • Robin Haase 15 4 Daniil Medvedev Daniil Medvedev 15 3 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Haase 15-0 15-15 4-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 R. Haase 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 D. Medvedev 0-15 15-30 ace 30-30 30-40 2-2 → 3-2 R. Haase 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Haase 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [9] Kristina Mladenovic vs [7] Svetlana Kuznetsova



Il match deve ancora iniziare

5. [8] Agnieszka Radwanska OR [LL] Lauren Davis vs Barbora Strycova OR [11] Garbiñe Muguruza

Court 7 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jeremy Chardy vs Dusan Lajovic



ATP Eastbourne Jeremy Chardy Jeremy Chardy 4 7 3 Dusan Lajovic Dusan Lajovic 6 6 6 Vincitore: D. LAJOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Chardy 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Chardy 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 D. Lajovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Chardy 0-15 15-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Chardy 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Chardy 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 D. Lajovic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. Diego Schwartzman / Jiri Vesely vs [WC] Scott Clayton / Jonny O’Mara



ATP Eastbourne Diego Schwartzman / Jiri Vesely Diego Schwartzman / Jiri Vesely 6 3 10 Scott Clayton / Jonny O'Mara Scott Clayton / Jonny O'Mara 4 6 7 Vincitori: SCHWARTZMAN / VESELY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 S. Clayton / O'Mara 1-0 D. Schwartzman / Vesely 1-0 1-1 ace 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 ace 5-3 6-3 6-4 7-4 7-5 7-6 7-7 8-7 df 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Clayton / O'Mara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 3-6 D. Schwartzman / Vesely 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 S. Clayton / O'Mara 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Schwartzman / Vesely 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 S. Clayton / O'Mara 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Schwartzman / Vesely 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 S. Clayton / O'Mara 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Schwartzman / Vesely 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Clayton / O'Mara 15-0 ace 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Schwartzman / Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Clayton / O'Mara 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 5-3 → 5-4 D. Schwartzman / Vesely 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Clayton / O'Mara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 D. Schwartzman / Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Clayton / O'Mara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 2-2 → 3-2 D. Schwartzman / Vesely 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 S. Clayton / O'Mara 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 D. Schwartzman / Vesely 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Clayton / O'Mara 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df 0-0 → 0-1

3. [WC] Brydan Klein / Joe Salisbury vs Ken Skupski / Neal Skupski



ATP Eastbourne Brydan Klein / Joe Salisbury Brydan Klein / Joe Salisbury 6 3 5 Ken Skupski / Neal Skupski Ken Skupski / Neal Skupski 4 6 10 Vincitori: SKUPSKI / SKUPSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 K. Skupski / Skupski 0-1 K. Skupski / Skupski 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4 7-5 8-5 9-5 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Skupski / Skupski 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 B. Klein / Salisbury 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 K. Skupski / Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 B. Klein / Salisbury 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 K. Skupski / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 2-2 → 2-3 B. Klein / Salisbury 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 K. Skupski / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 B. Klein / Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Skupski / Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Klein / Salisbury 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 K. Skupski / Skupski 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 B. Klein / Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 K. Skupski / Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 B. Klein / Salisbury 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 K. Skupski / Skupski 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 B. Klein / Salisbury 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 K. Skupski / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Klein / Salisbury 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 K. Skupski / Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

4. [6] Mischa Zverev vs Bernard Tomic



ATP Eastbourne Mischa Zverev [6] Mischa Zverev [6] 0 0 Bernard Tomic • Bernard Tomic 0 0 Match sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Tomic 0-0

5. Julian Knowle / Philipp Oswald vs Marcin Matkowski / Max Mirnyi



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Thomas Fabbiano vs [Q] Franko Skugor



ATP Eastbourne Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 7 6 Franko Skugor Franko Skugor 6 4 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Skugor 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Skugor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Skugor 15-0 30-0 30-15 30-30 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 F. Skugor 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 5-5 T. Fabbiano 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 F. Skugor 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Skugor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. Raquel Atawo / Alicja Rosolska vs Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke



WTA Eastbourne Raquel Atawo / Alicja Rosolska Raquel Atawo / Alicja Rosolska 6 1 Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke 7 6 Vincitori: GROENEFELD / PESCHKE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Groenefeld / Peschke 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 R. Atawo / Rosolska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 A. Groenefeld / Peschke 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Atawo / Rosolska 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 0-3 → 1-3 A. Groenefeld / Peschke 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 0-3 R. Atawo / Rosolska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 A. Groenefeld / Peschke 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Groenefeld / Peschke 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 6-5 → 6-6 R. Atawo / Rosolska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 A. Groenefeld / Peschke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 R. Atawo / Rosolska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 A. Groenefeld / Peschke 15-0 15-15 30-15 4-3 → 4-4 R. Atawo / Rosolska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 3-3 → 4-3 A. Groenefeld / Peschke 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Atawo / Rosolska 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 A. Groenefeld / Peschke 0-15 df 0-30 df 0-40 df 15-40 1-2 → 2-2 R. Atawo / Rosolska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 A. Groenefeld / Peschke 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 R. Atawo / Rosolska 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Nicole Melichar / Anna Smith vs [4/O] Lucie Hradecka / Katerina Siniakova



WTA Eastbourne Nicole Melichar / Anna Smith Nicole Melichar / Anna Smith 7 6 Lucie Hradecka / Katerina Siniakova [4] Lucie Hradecka / Katerina Siniakova [4] 6 2 Vincitori: MELICHAR / SMITH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Melichar / Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 L. Hradecka / Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 N. Melichar / Smith 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 L. Hradecka / Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 N. Melichar / Smith 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Hradecka / Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 N. Melichar / Smith 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 2-0 L. Hradecka / Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 L. Hradecka / Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 N. Melichar / Smith 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Hradecka / Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 N. Melichar / Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 5-4 L. Hradecka / Siniakova 15-0 30-0 ace ace 5-2 → 5-3 N. Melichar / Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 L. Hradecka / Siniakova 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 N. Melichar / Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 L. Hradecka / Siniakova 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Melichar / Smith 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Hradecka / Siniakova 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 N. Melichar / Smith 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0

4. Ashleigh Barty / Casey Dellacqua vs Gabriela Dabrowski / Yifan Xu



WTA Eastbourne Ashleigh Barty / Casey Dellacqua Ashleigh Barty / Casey Dellacqua 0 0 Gabriela Dabrowski / Yifan Xu • Gabriela Dabrowski / Yifan Xu 0 0 Match sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Dabrowski / Xu 0-0

5. Robin Haase / Dominic Inglot vs Julio Peralta / Horacio Zeballos



Il match deve ancora iniziare