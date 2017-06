Wimbledon: Le teste di serie Ufficiali Singolo e Doppio. Tre azzurri nel seeding. Gilles Muller n.16

Queste le teste di serie del torneo di Wimbledon, evento che inizierà lunedì prossimo alle ore 12 italiane.

Per i colori italiani Fabio Fognini, Paolo Lorenzi e Roberta Vinci saranno teste di serie.

Wimbledon – Le teste di Serie M.

1 MURRAY, Andy (GBR)

2 DJOKOVIC, Novak (SRB)

3 FEDERER, Roger (SUI)

4 NADAL, Rafael (ESP)

5 WAWRINKA, Stan (SUI)

6 RAONIC, Milos (CAN)

7 CILIC, Marin (CRO)

8 THIEM, Dominic (AUT)

9 NISHIKORI, Kei (JPN)

10 ZVEREV, Alexander (GER)

11 BERDYCH, Tomas (CZE)

12 TSONGA, Jo-Wilfried (FRA)

13 DIMITROV, Grigor (BUL)

14 POUILLE, Lucas (FRA)

15 MONFILS, Gael (FRA)

16 MULLER, Gilles (LUX)

17 SOCK, Jack (USA)

18 BAUTISTA AGUT, Roberto (ESP)

19 LOPEZ, Feliciano (ESP)

20 KYRGIOS, Nick (AUS)

21 KARLOVIC, Ivo (CRO)

22 GASQUET, Richard (FRA)

23 ISNER, John (USA)

24 QUERREY, Sam (USA)

25 RAMOS-VINOLAS, Albert (ESP)

26 JOHNSON, Steve (USA)

27 CUEVAS, Pablo (URU)

28 ZVEREV, Mischa (GER)

29 FOGNINI, Fabio

30 DEL POTRO, Juan Martin (ARG)

31 KHACHANOV, Karen (RUS)

32 LORENZI, Paolo

Wimbledon – Le teste di Serie F.

1 KERBER, Angelique (GER)

2 HALEP, Simona (ROU)

3 PLISKOVA, Karolina (CZE)

4 SVITOLINA, Elina (UKR)

5 WOZNIACKI, Caroline (DEN)

6 KONTA, Johanna (GBR)

7 KUZNETSOVA, Svetlana (RUS)

8 CIBULKOVA, Dominika (SVK)

9 RADWANSKA, Agnieszka (POL)

10 WILLIAMS, Venus (USA)

11 KVITOVA, Petra (CZE)

12 MLADENOVIC, Kristina (FRA)

13 OSTAPENKO, Jelena (LAT)

14 MUGURUZA, Garbine (ESP)

15 VESNINA, Elena (RUS)

16 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia (RUS)

17 KEYS, Madison (USA)

18 SEVASTOVA, Anastasija (LAT)

19 BACSINSZKY, Timea (SUI)

20 GAVRILOVA, Daria (AUS)

21 GARCIA, Caroline (FRA)

22 STRYCOVA, Barbora (CZE)

23 BERTENS, Kiki (NED)

24 VANDEWEGHE, Coco (USA)

25 SUAREZ NAVARRO, Carla (ESP)

26 LUCIC-BARONI, Mirjana (CRO)

27 KONJUH, Ana (CRO)

28 DAVIS, Lauren (USA)

29 KASATKINA, Daria (RUS)

30 ZHANG, Shuai (CHN)

31 VINCI, Roberta

32 SAFAROVA, Lucie (CZE)

Wimbledon – Le teste di Serie Doppio M.

1 KONTINEN, Henri (FIN) and PEERS, John (AUS)

2 HERBERT, Pierre-Hugues (FRA) and MAHUT, Nicolas (FRA)

3 MURRAY, Jamie (GBR) and SOARES, Bruno (BRA)

4 KUBOT, Lukasz (POL) and MELO, Marcelo (BRA)

5 BRYAN, Bob (USA) and BRYAN, Mike (USA)

6 DODIG, Ivan (CRO) and GRANOLLERS, Marcel (ESP)

7 KLAASEN, Raven (RSA) and RAM, Rajeev (USA)

8 BOPANNA, Rohan (IND) and ROGER-VASSELIN, Edouard (FRA)

9 ROJER, Jean-Julien (NED) and TECAU, Horia (ROU)

10 HARRISON, Ryan (USA) and VENUS, Michael (NZL)

11 LOPEZ, Feliciano (ESP) and LOPEZ, Marc (ESP)

12 CABAL, Juan Sebastian (COL) and FARAH, Robert (COL)

13 MARTIN, Fabrice (FRA) and NESTOR, Daniel (CAN)

14 MERGEA, Florin (ROU) and QURESHI, Aisam-Ul-Haq (PAK)

15 PERALTA, Julio (CHI) and ZEBALLOS, Horacio (ARG)

16 MARACH, Oliver (AUT) and PAVIC, Mate (CRO)

Wimbledon – Le teste di Serie Doppio F.

1 MATTEK-SANDS, Bethanie (USA) and SAFAROVA, Lucie (CZE)

2 MAKAROVA, Ekaterina (RUS) and VESNINA, Elena (RUS)

3 CHAN, Yung-Jan (TPE) and HINGIS, Martina (SUI)

4 BABOS, Timea (HUN) and HLAVACKOVA, Andrea (CZE)

5 HRADECKA, Lucie (CZE) and SINIAKOVA, Katerina (CZE)

6 SPEARS, Abigail (USA) and SREBOTNIK, Katarina (SLO)

7 GOERGES, Julia (GER) and STRYCOVA, Barbora (CZE)

8 BARTY, Ashleigh (AUS) and DELLACQUA, Casey (AUS)

9 CHAN, Hao-Ching (TPE) and NICULESCU, Monica (ROU)

10 DABROWSKI, Gabriela (CAN) and XU, Yifan (CHN)

11 ATAWO, Raquel (USA) and OSTAPENKO, Jelena (LAT)

12 GROENEFELD, Anna-Lena (GER) and PESCHKE, Kveta (CZE)

13 FLIPKENS, Kirsten (BEL) and MIRZA, Sania (IND)

14 BERTENS, Kiki (NED) and LARSSON, Johanna (SWE)

15 KLEPAC, Andreja (SLO) and MARTINEZ SANCHEZ, Maria Jose (ESP)

16 HOZUMI, Eri (JPN) and KATO, Miyu (JPN)