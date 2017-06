WTA Maiorca: Sara Errani batte Von Deichmann al primo turno di qualificazioni. Al turno decisivo sfiderà la Cepelova

Esordio sul velluto per Sara Errani nelle qualificazioni del WTA International di Maiorca.

La romagnola ha superato la portacolori del Liechtenstein Kathinka Von Deichmann, n.179 al mondo, con un doppio 6-3 in un’ora e nove minuti di partita.

Nella giornata di domani al turno decisivo, affronterà Jana Cepelova, vittoriosa quest’oggi contro Montserrat Gonzalez per 6-2 6-0.

PRIMO SET: Dopo un inizio di match equilibrato, Von Deichmann inizia a calare anche complice la poca esperienza in tornei su erba. La tennista del Liechtenstein cede il servizio nel quarto gioco, recupera il break pochi istanti più tardi e successivamente non riesce per la seconda volta a tenere il turno di battuta. Errani, avanti per 4-2, riesce a gestire il vantaggio e chiude il primo set per 6-3 dopo aver recuperato uno svantaggio di 15-30 nel nono game.

SECONDO SET: Break e controbreak in apertura di secondo parziale e fra quinto e sesto game. Le giocatrici arrivano quindi sul tre pari; Von Deichmann si appresta a servire, si trova sullo 0-40, cancella una chance di break poi cede il turno di battuta. Sara tiene agevolmente a quindici e, avanti nello score per 5-3, conquista l’ennesimo break della sfida e chiude con un doppio 6-3.

La partita punto per punto



WTA Mallorca Sara Errani [2] Sara Errani [2] 6 6 Kathinka Von Deichmann Kathinka Von Deichmann 3 3 Vincitore: S. ERRANI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Von Deichmann 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 5-3 → 6-3 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 K. Von Deichmann 0-15 0-30 0-40 15-40 ace df 3-3 → 4-3 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 K. Von Deichmann 0-15 0-30 df 0-40 df 2-2 → 3-2 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Von Deichmann 0-15 df 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 K. Von Deichmann 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 K. Von Deichmann 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Errani 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 S. Errani 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 3-2 K. Von Deichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 K. Von Deichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

S. Errani – K. Von Deichmann

01:09:03

0 Aces 4

2 Double Faults 5

79% 1st Serve % 54%

22/37 (59%) 1st Serve Points Won 13/34 (38%)

6/10 (60%) 2nd Serve Points Won 15/29 (52%)

3/6 (50%) Break Points Saved 8/14 (57%)

9 Service Games Played 9

21/34 (62%) 1st Return Points Won 15/37 (41%)

14/29 (48%) 2nd Return Points Won 4/10 (40%)

6/14 (43%) Break Points Won 3/6 (50%)

9 Return Games Played 9

28/47 (60%) Total Service Points Won 28/63 (44%)

35/63 (56%) Total Return Points Won 19/47 (40%)

63/110 (57%) Total Points Won 47/110 (43%)

71 Ranking 179

30 Age 23

Bologna, Italy Birthplace N/A

Bologna, Italy Residence N/A

5′ 4 1/2″ (1.64 m) Height N/A

132 lbs. (60 kg) Weight N/A

Right-Handed Plays N/A

Pro (2002) Turned Pro N/A

16/14 Year to Date Win/Loss 27/13

0 Year to Date Titles 0

9 Career Titles 0

$13,005,301 Career Prize Money $75,178

Lorenzo Carini