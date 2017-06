ATP Stoccarda: Roger Federer manca un match point e viene eliminato da Tommy Haas (Video)

Arriva la seconda sconfitta stagione per Roger Federer.

Il campione di Basilea è stato sconfitto dal tedesco Tommy Hass nel secondo turno del torneo ATP 250 di Stoccarda.

Roger si è arreso con il punteggio di 26 76 (8) 64 dopo 1 ora e 55 minuti di partita.

Da segnalare che Federer è stato avanti per 62 2-1 e battuta a disposizione prima di perdere il servizio nel quarto game.

Nel tiebreak Roger sotto per 4 a 6 ha annullato complessivamente tre palle set e dopo aver mancato una palla match (Haas era alla battuta), capitolava al quarto tentativo con il tedesco che portava a casa il parziale per 10 punti a 8.

Nel terzo set lo svizzero nel quarto game mancava due palle break e nel game successivo cedeva a 30 il turno di battuta.

Haas nel game seguente, sul 3 a 2, annullava ben quattro palle break e poi teneva i due restanti turni di battuta, chiudendo la partita per 6 a 4.

La partita punto per punto



ATP Stuttgart Roger Federer [1] Roger Federer [1] 6 6 4 Tommy Haas Tommy Haas 2 7 6 Vincitore: T. HAAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Haas 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 R. Federer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 T. Haas 0-15 0-30 15-30 30-30 3-4 → 3-5 R. Federer 15-0 30-0 ace 30-15 40-30 ace 2-4 → 3-4 T. Haas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Federer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 T. Haas 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 1-1 → 2-1 T. Haas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Federer 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* ace 4-4* ace 4*-5 4*-6 5-6* ace 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-6 → 6-6 T. Haas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 R. Federer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Haas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 ace A-40 4-4 → 4-5 R. Federer 15-0 ace 40-0 ace 3-4 → 4-4 T. Haas 0-15 15-15 30-15 3-3 → 3-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 T. Haas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 R. Federer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 T. Haas 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 R. Federer 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Haas 15-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 T. Haas 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-2 → 5-2 R. Federer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 3-2 → 4-2 T. Haas 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Federer 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 T. Haas 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 R. Federer 15-0 15-15 30-15 1-0 → 2-0 T. Haas 0-15 0-40 df 15-40 0-0 → 1-0

R. Federer – T. Haas

01:54:37

23 Aces 12

2 Double Faults 7

74% 1st Serve % 62%

53/70 (76%) 1st Serve Points Won 46/66 (70%)

12/24 (50%) 2nd Serve Points Won 21/41 (51%)

1/3 (33%) Break Points Saved 9/12 (75%)

15 Service Games Played 15

20/66 (30%) 1st Return Points Won 17/70 (24%)

20/41 (49%) 2nd Return Points Won 12/24 (50%)

3/12 (25%) Break Points Won 2/3 (67%)

15 Return Games Played 15

65/94 (69%) Total Service Points Won 67/107 (63%)

40/107 (37%) Total Return Points Won 29/94 (31%)

105/201 (52%) Total Points Won 96/201 (48%)

5 Ranking 302

35 Age 39

Basel, Switzerland Birthplace Hamburg, Germany

Switzerland Residence Bradenton & Los Angeles, USA

6’1″ (185 cm) Height 6’2″ (187 cm)

187 lbs (85 kg) Weight 185 lbs (84 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

1998 Turned Pro 1996

19/1 Year to Date Win/Loss 4/8

3 Year to Date Titles 0

91 Career Titles 15

$103,990,195 Career Prize Money $13,497,478