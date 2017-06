Roland Garros: il pagellone degli azzurri

Con la storica vittoria di Rafa Nadal è andata in archivio l’edizione 2017 del Roland Garros: mentre il mondo celebra lo spagnolo in casa Italia si fa quadrato intorno alle prestazioni dei nostri giocatori. Chi ha ben figurato e chi invece poteva fare meglio?

Fabio Fognini : voto 7,5. Terzo turno e migliore della truppa italiana, come tante volte negli Slam gli capita. Due match vinti ma mettendo in mostra tutti i limiti che il suo gioca in campo (e nella sua testa) oramai accompagna: contro l’americano Tiafoe al primo turno sembrava lanciato verso un successo facile facile prima di cedere di schianto terzo e quarto parziale. Fabio fortunatamente si è ripreso, è tornato a giocare centrato e ha rifilato un 6/0 all’avversario: ma perché ogni volta deve complicarsi la vita? Credo rimarrà un mistero senza soluzione. Al secondo turno Fabio ha giocato e vinto un derby contro Seppi.

Andreas Seppi : voto 6+: buona la prima contro il colombiano Giraldo, troppo remissivo nel derby. Meno male che adesso per l’altoatesino arriva l’amata erba…) in 3 set facili e regalandosi un incontro di prestigio contro lo svizzero Wawrinka. È proprio contro Stan the Man che si esaltano tutti i pregi ma anche i limiti dell’italiano: se avesse chiuso il primo set in cui le occasioni erano tutte italiane e il gioco messo in campo da Fognini era assolutamente da top player, sarebbe stato differente l’esito del match? Probabilmente no, perché lo svizzero sarebbe comunque salito nel livello di gioco ma che bello sarebbe per una volta giudicare un torneo di Fabio senza se e senza ma, senza dietrologia, valutando un potenziale espresso al 100%?

Paolo Lorenzi : voto 6.5. Paolino ha finalmente vinto un match al Roland Garros ma rimane un po’ l’amaro in bocca. Vittoria di “ordinaria amministrazione” contro il lituano Berankis, un giocatore che andava battuto e che è stato regolato facilmente. Il problema semmai è stato non aver trovato alcuna chiave di gioco per impensierire lo statunitense Isner al secondo turno: per intenderci il gigante americano è uno che sulla terra battuta ci sa giocare eccome ma da un cagnaccio come Lorenzi che non molla mai e su una superficie congeniale era lecito aspettarsi qualcosa in più. Purtroppo però da buoni italiani è nostra abitudine vedere il bicchiere mezzo pieno. Ecco, mi piacerebbe con giocatori come Lorenzi, poter parlare a livello Slam di bicchieri pieni e basta.

Simone Bolelli : voto 7, bravo Simone! Bentornato Bolelli a grandi livelli. Passare per le qualificazioni non è mai facile ma a Simone non mancano di certo energie e motivazioni, simili a quelle di un ragazzino: Simone vuole tornare nuovamente in alto e tale ricorsa parte proprio da Parigi. Il primo turno superato contro il giocatore di casa Mahut ci ha regalato un Bolelli in grande spolvero, per un’ottima impressione confermata anche contro Thiem al secondo turno, quando soprattutto nel primo set ha saputo mettere in difficoltà uno dei migliori giocatori su terra battuta. Top100 è obiettivo possibile?

Stefano Napolitano : voto 7,5. Stefano conferma la tesi che lo vuole come il migliore dei nostri giovani: primo squillo importante di un italiano della NextGen superando le qualificazioni ma anche un primo turno Slam contro il tedesco Mischa Zverev, per una vittoria d’autorità e da “grande”. Forse l’euforia ha minato un poco le possibilità al secondo turno contro l’argentino Schwartzman, un giocatore da terra che va affrontato al meglio della propria condizione psico fisica. Da Parigi l’italiano deve partire con la consapevolezza di poter arrivare presto in top100, magari mettendo a segno risultati di rilievo anche sull’erba e nella cruciale stagione sul cemento americano. Abbiamo trovato un giocatore su cui puntare davvero?

Alessandro Orecchio