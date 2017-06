Breve analisi settimanale basata sui giocatori italiani presenti nella classifica mondiale Juniores U18

Breve analisi basata sui giocatori italiani presenti nella classifica mondiale Juniores U18. Al momento, è Francesco Forti il numero uno d’Italia, seguito dal coetaneo Mattia Frinzi e da Lorenzo Musetto, unico tennista classe 2002 ad occupare un posto in Top-100,

La Top-10 azzurra è completata da Iannacone, Marson, Maggioli, Zeppieri, Trapani, Arnaboldi e Bosio.

Di questi dieci, la metà abbandonerà l’attività giovanile a partire dal 2018 per limiti d’età; primo tennista italiano, escludendo i nati nel ’99, sarebbe Lorenzo Musetti. Dietro di lui, Maggioli, Zeppieri, Arnaboldi, Bosio, Furlanetto, Di Nocera, Sinner e Davide Tortora.

Per quanto riguarda i Top e Flop della settimana (basandosi esclusivamente sui movimenti nel ranking), da segnalare il +83 fatto registrare da Emiliano Maggioli in seguito ad una finale raggiunta in un torneo G2 in Polonia, dove è stato battuto dal connazionale Musetti.

Il giocstore italiano più giovane, guardando l’intero ranking, è Luca Nardi, nato nell’Agosto del 2003 ed attualmente al 1028º posto.

TOP-10 ITALIANI – CLASSIFICA JUNIOR:

1.Francesco Forti (Rank 70, Anno nascita 1999)

2.Mattia Frinzi (78, 1999)

3.Lorenzo Musetti (94, 2002)

4.Federico Iannacone (141, 1999)

5.Guido Marson (152, 1999)

6.Emiliano Maggioli (178, 2001)

7.Giulio Zeppieri (196, 2001)

8.Andrea Trapani (249, 1999)

9.Federico Arnaboldi (258, 2000)

10.Gabriele Bosio (274, 2000)

MOVIMENTI DELLA SETTIMANA:

TOP – Maggioli (178, +83)

FLOP – Martignani (1598, -21)

PIÙ GIOVANE IN CLASSIFICA:

Luca Nardi (1028, 6 Agosto 2003)

Lorenzo Carini