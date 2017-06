Challenger Nottingham: Il Main Draw. Fabbiano sfida il giovane Shapovalov. C’è anche Vanni.

Challenger Nottingham | Erba | $127.000

(1) Evans, Daniel vs (WC) Klein, Brydan

Polansky, Peter vs Qualifier

Millman, John vs Moriya, Hiroki

Qualifier vs (7) Vanni, Luca

(4) Fabbiano, Thomas vs Shapovalov, Denis

(WC) Clarke, Jay vs (PR) Bhambri, Yuki

Stakhovsky, Sergiy vs Santillan, Akira

(WC) Broady, Liam vs (8) Marchenko, Illya

(5) Soeda, Go vs Qualifier

Polmans, Marc vs Whittington, Andrew

Qualifier vs Kamke, Tobias

Kudla, Denis vs (3) Sela, Dudi

(6) King, Darian vs Fratangelo, Bjorn

(WC) Norrie, Cameron vs De Schepper, Kenny

Mmoh, Michael vs Opelka, Reilly

Kravchuk, Konstantin vs (2) Copil, Marius