Roland Garros: I risultati della decima giornata. Ostapenko per la prima volta in semifinale Slam sfiderà la Bacsinszky. I quarti maschili rinviati a domani

Roland Garros – News

Jelena Ostapenko e Timea Bacsinszky si sfideranno nella prima semifinale del singolare femminile del Roland Garros.

La Lettone ha sconfitto nei quarti di finale la danese Caroline Wozniacki, ex n.1 del mondo, con il risultato di 46 62 62.

La svizzera, invece, ha superato nei quarti una contratta Kristina Mladenovic con un doppio 64.

Da ricordare che gli incontri sono stati sospesi diverse volte per colpa della pioggia che quest’oggi ha imperversato nella capitale francese.

GAME, SET, MATCH 🎾@TimeaOfficial is into her her second French Open semi-final #RG17 pic.twitter.com/c4DgJVL3Fs

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 6 giugno 2017