Nessuna lesione per David Goffin ma la situazione è ancora da monitorare

David Goffin si è reso protagonista, suo malgrado, di uno degli episodi più brutti dell’edizione 2017 del Roland Garros. Il belga, infatti, si è procurato un infortunio alla caviglia destra durante il match di terzo turno contro Horacio Zeballos.

“Tramite una risonanza magnetica abbiamo potuto vedere come la situazione non sia poi molto grave. Non ci sono problemi ai legamenti e nemmeno rotture, vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime 48 ore”, ha commentato Thierry Cleemput, l’allenatore del belga.

Goffin risulta iscritto al torneo di ‘s-Hertogenbosch, in programma dal 12 giugno: è probabile un suo ritiro dalla manifestazione.

Lorenzo Carini