Nick Kyrgios ed il suo rapporto con la terra battuta

Nick Kyrgios ha parlato in maniera ironica del suo rapporto con la terra battuta.

Al numero diciannove del mondo è stato chiesto di soffermarsi sul proprio rapporto con la terra battuta e su come lui si stesso si sentisse di essere cresciuto al livello tennistico su questa superficie. La risposta, naturalmente, è arrivata in perfetto stile-Kyrgios: “Quando sono a casa non mi alleno molto sulla terra. Mi sporca la macchina”, ha detto il giovane aussie.

La passione di Nick per le automobili è cosa nota, ma resta ancora da capire se il commento avesse matrice ironica o di serietà.

Edoardo Gamacchio