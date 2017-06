Andy Murray rivela: “Agassi mi disse di No nel 2014”

Andy Murray, numero uno del mondo, ha rivelato in conferenza stampa che in passato ha contattato Andre Agassi per far sì che quest’ultimo diventasse suo allenatore. Ciò accadde nel 2014, poco dopo che Murray si fosse separato da Ivan Lendl. Lo scozzese ha fatto presente che non fu possibile raggiungere un accordo con l’americano, che poi avrebbe portato lo stesso Murray nei giorni successivi ad ingaggiare Amélie Mauresmo.

“Viste quelle che fossero le sue necessità in quel momento, lui ritenne che non avrebbe avuto abbastanza tempo per seguirmi e viaggiare con me”, ha detto il giocatore originario di Dunblane.

Murray affronterà oggi Juan Martín Del Potro nel terzo turno deL Roland Garros, appunto, in una riedizione della sfida per la medaglia d’oro disputatasi ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro.

Edoardo Gamacchio