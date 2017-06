4° Torneo Internazionale Città di Biella – Under 16: Nicola Cigna e Eleonora Alvisi sono in finale

La quarta edizione del Torneo Internazionale Under 16 Città di Biella, Trofeo Lauretana, Memorial Renzo Bramanta promuove in finale due azzurrini. In campo maschile le luci della ribalta sono tutte per il piemontese Nicola Cigna, che sabato alle 16 (circa) giocherà la sua ottava partita in una settimana. La rincorsa alla finale infatti è iniziata dalle qualificazioni e contro lo spagnolo Pol Sanchez Vinas (7-5, 6-3 lo score) ha vissuto il momento di massimo splendore.

“Non mi aspettavo di giocare così bene: è mancino e con il rovescio a una mano pensavo di faticare di più – racconta a fine match Cigna -. All’inizio ero un po’ teso (sotto 4-1), ma quando sono entrato in partita le cose sono migliorate. Il diritto è il colpo più naturale, quello con cui ho più fiducia; mentre con il rovescio, che mi è stato cambiato quando avevo 12 anni, avevo qualche problema in più. Ora posso dire che giocarlo a una mano sola è stata la scelta giusta e mi sento molto più sicuro”.

Il sogno di questi ragazzi è un solo: “diventare professionista. A Bra (si allena con coach Massimo Puci, ndr) ci sono tanti buoni giocatori: l’ambiente è molto favorevole e ciò aiuta il percorso di ognuno. In estate vorrei cominciare a giocare qualche torneo Itf Under 18 per testare meglio la mia crescita”. Intanto sabato pomeriggio dovrà vedersela con il polacco Dawid Taczala (tds 3), a segno agevolmente sul ceco Martin Krumich per 6-2, 6-1. “Sarà una bella partita – conclude Cigna -. Dovrò cercare di rispondere profondo e non dargli modo di attaccare, anzi se possibile dovrò farlo io. Sono un tennista che tenta di chiudere lo scambio, magari anche venendo a rete”.

In campo femminile la quattordicenne di Barletta Eleonora Alvisi ha vinto il derby azzurro con la iesina Sofia Rocchetti imponendosi per 1-6, 6-2, 6-4. “Ci avevo giocato parecchio tempo fa – dice -. Il primo set sbagliavo ogni colpo e non sono riuscita a essere costante. Poi mi sono calmata, ho iniziato a costruire il punto per poi chiudere lo scambio”.

In finale troverà un’altra tennista classe ’03: la russa Oksana Selekhmeteva (tds 1). La numero uno europea Under 14 ha sconfitto la barese Giulia Laterza con il punteggio di 6-3, 6-0. «Sono partita bene, portandomi subito sul 3-0 – racconta la giocatrice di Mosca -. Poi la mia avversaria ha reagito, accorciando fino al 4-3, con alcuni game più combattuti. Portata a casa la prima frazioni mi sono sciolta, giocando meglio. qui a Biella ho iniziato il torneo un po’ sottotono: la forma è arrivata giocando e ora mi sento decisamente meglio».

Risultati SEMIFINALI main draw maschile

Cigna N. (Ita) b. Sanchez Vinas (Esp, 8) 7-5, 6-3

Taczala D. (Pol, 3) b. Krumich M. (Cze, 2) 6-2, 6-1

Risultati SEMIFINALI main draw femminile

Alvisi E. (Ita) b. Rocchetti S. (Ita, 8) 1-6, 6-2, 6-4

Selekhmeteva O. (Rus, 1) b. Laterza G. (Ita) 6-3, 6-0

Tabellone di doppio – FINALE maschile

Serafini M./Vincent Ruggeri S. (4) b. Lorens M./Taczala D. (1) 7-6 (4), 7-6 (5)

Tabellone di doppio – FINALE femminile

Ondrejcekova K./Selekhmeteva O. (1) b. Plakk C./Sarioglan Z. (4) 7-5, 6-7 (3) 10-8