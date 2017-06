Roger Federer: “Se decido di giocare, è perché lo voglio. Quando mi alleno, è perché mi voglio divertire. Quando non mi alleno e sono in vacanza, mi diverto lo stesso”

Roger Federer si sta preparando alla stagione sull’erba che lo vedrà impegnato come primo appuntamento in quel di Stoccarda tra 10 giorni.

“Posso giocare i tornei che voglio e godermi il tutto nel miglior modo. Se decido di giocare, è perché lo voglio. Quando mi alleno, è perché mi voglio divertire. Quando non mi alleno e sono in vacanza, mi diverto lo stesso. Non ho fretta. Posso fare un passo indietro e divertirmi soltanto.”

“Gli ultimi anni sono stati complicati. Ho avuto anche dei dubbi. Sembrava la fine della mia carriera. Giocherò fino a 40 anni, ma forse non nel circuito…(sorride). Il mio obiettivo ora è essere fresco e sciolto in campo.”