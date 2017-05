Camila Giorgi squalificata per nove mesi e dovrà pagare una multa di 30 mila euro. La sentenza è ora definitva

Camila Giorgi è stata squalificata per nove mesi (in pratica non potrà essere convocata solo in Fed Cup) e dovrà pagare una multa di 30 mila euro.

Questa la decisione del Collegio di Garanzia, ultimo grado della giustizia sportiva, che ha annullato la sentenza della Corte federale d’appello ed ha ripristinato le sanzioni in primo grado alla tennista marchigiana.

Ricordiamo che la Corte Federale d’Appello aveva ribaltato il dispositivo di primo grado del Tribunale Federale, con cui Camila era stata condannata a 9 mesi di squalifica e al pagamento di 30mila euro di multa per non aver risposto alla convocazione in Fed Cup nel match contro la Spagna dello scorso aprile.

Il Collegio di Garanzia ha deciso quindi di confermare la dura sanzione emessa in primo grado.

Fonte: SportFace