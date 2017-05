Dal Roland Garros: Camila Giorgi “Mi sento decisamente meglio rispetto alle settimane scorse”

Camila Giorgi : “Quando il diritto funziona male, la situazione si complica molto e oggi è andata in questo modo.

Però sto rientrando dopo tanti problemi fisici. Ho avuto problemi al gomito, alla schiena, e quindi è difficile trovare una certa continuità nel gioco. Non mi voglio rimproverare nulla. Mi sento decisamente meglio però rispetto alle settimane scorse.

Ho degli alti e bassi, e quelli non dipendono sicuramente dal gioco. Secondo me a volte dovrei essere ancora più aggressiva nel mio tennis.

Rimango troppo avanti nel campo, quindi ho meno spazio per colpire e sono costretta ad appoggiarla soltanto. Stando dietro riuscirei ad attaccarla un po’ di più e le cose potrebbero andare meglio.

Ora inizia la stagione su erba che mi piace molto. Giocherò a Birmingham, Hertogenbosch e Eastbourne.”.