4° Torneo Internazionale Città di Biella – Under 16: Una maratona lunga 48 partite

Una maratona lunga 48 partite. Mentre si sta completando l’elenco degli atleti capaci di superare le qualificazioni della quarta edizione del Torneo Internazionale Under 16 Città di Biella, Trofeo Lauretana, Memorial Renzo Bramanta, spiccano le prime sorprese. In campo maschile la testa di serie numero 1, l’austriaco Niklas Waldner (376 nel ranking europeo) raccoglie solamente un gioco contro il quattordicenne Francesco Maestrelli. Il pisano si è imposto con il punteggio di 6-0, 6-1. “L’anno scorso ho giocato qualche torneo Under 14, con la semifinale raggiunta a Brindisi – dice Francesco, 186 cm -. Oggi ho giocato un ottimo match, sono stato concentrato e ho trovato il suo anello debole: lui ha sbagliato tanto, ma sono anche stato propositivo. Il servizio è la chiave del mio gioco e lo sfrutto per spingere fin dal primo colpo”. Allenato da coach Claudio Galoppini, a Biella è seguito da Enrico Becuzzi (trascorsi in Atp). Tra le sue passioni un posto di primo piano l’occupa il calcio. “Sono quasi in lutto per la retrocessione del Pisa – conclude -. Ero un buon giocatore, un’ala sinistra, poi due anni fa ho fatto la scelta definitiva per la racchetta e al momento sono soddisfatto”.

Agevole invece l’ingresso nel torneo per il secondo favorito delle qualifiche, Gilberto Casucci, a segno per 6-3, 6-0 su Francesco Coriani e per la tds numero 3, lo svizzero Geremia Rossi: 6-3, 6-3 lo score su Cristian Giudici.

In campo femminile spicca la prematura eliminazione della testa di serie numero 2 Benedetta Prato. La portacolori del Country Club Cuneo cede nettamente a Benedetta Ortenzi: 6-2, 6-0 lo score. Tutto facile per la 1 Chiara Girelli (6-2, 6-2 alla Anghel) e la 3 Carola Cavelli (6-1, 6-2 alla transalpina Roy)

Lunedì scatteranno gli incontri del tabellone principale in cui saranno impegnati i biellesi Gabriele Felline e Francesca Valle, wild card del circolo.

Risultati 2° turno tabellone di qualificazione maschile

Casucci G. (Ita, 2) b. Coriani F. (Ita) 6-3, 6-0

Brambati M. (Ita, 8) b. Craciun E. (Rou) 6-2, 6-2

Giuliani A. (Ita, 11) b. Rossi L. (Ita) 6-3, 7-5

Passaro F. (Ita, 4) b.Stefanacci G. (Ita) 6-2, 6-1

Fracassi F. (Ita) b. Cerchi T. (Ita, 12) 6-2, 6-4

Urbani F. (Ita) b.De Berchi A. (Ita, 9) 6-1, 6-1

Faletti V. (Ita, 7) b. Cupaiuolo N. (Ger) 7-5, 4-6, 6-0

Rossi G. (Ita, 3) b. Giudici C. (Ita) 6-3, 6-3

Pieri S. (Ita, 16) b. Tato E. (Ita) 6-0, 6-0

Cigna N. (Ita) b.Camilli G. (Ita, 5) 6-1, 6-2

Maestrelli F. (Ita) b.Waldner N. (Aut, 1) 6-0, 6-1

Piragino S. (Ita, 15) b. Landini J. (Ita) 7-6 (5), 6-4

Conca A. (Ita, 6) b. Sottocornola J. (Ita) 6-3, 6-3

Chiericoni E. (Ita, 14) b.Spimi N. (Ita) 7-5, 6-3

Lodigiani A. (Ita) b. Moser M. (Sui, 13) 6-4, 7-6 (10)

Valsecchi F. (Ita) b.Sonesson Lidholt O. (Swe, 10) 6-2, 6-3

Risultati ultimo turno tabellone di qualificazione maschile (in progress)

Maestrelli F. (Ita) b. Giuliani A. (Ita, 11) 6-3, 6-3

Casucci G. (Ita, 2) – Fracassi F. (Ita)

Rossi G. (Ita, 3) – Urbani F. (Ita)

Passaro F. (Ita, 4) – Piragino S. (Ita, 15)

Cigna N. (Ita) – Chiericoni E. (Ita, 14)

Conca A. (Ita, 6) – Valsecchi F. (Ita)

Faletti V. (Ita, 7) – Lodigiani A. (Ita)

Brambati M. (Ita, 8) – Pieri S. (Ita, 16)

Risultati 2° turno tabellone di qualificazione femminile

Schieroni G. (Ita, 15) b. Mognato A. (Ita) 6-1, 6-0

Humbert C. (Fra, 10) b. Walravens L. (Ita) 7-6 (10), 6-0

Camerano E. (Ita, 4) b. De Simone G. (Ita) 6-2, 6-1

Girelli C. (Ita, 1) b. Anghel A. (Ita) 6-2, 6-2

La Cava B. (Ita 9) b. Matteodo C. (Ita) per ritiro

Aprea G. (Ita) b. Penna E. (Ita, 14) 6-2, 6-2

Boggiali E. (Ita, 11) b. Gassino A. (Ita) 7-5, 6-4

Di Pietro A. (Ita, 7) b. Franchi F. (Ita) 6-3, 6-1

Peres A. (Ita, 12) b. Usanza J. (Ita) 6-2, 0-6, 6-0

Volpe A. (Ita) b. Cassani S. (Ita, 5) 3-6, 7-6 (2), 7-6 (6)

Zara M. (Ita) b Simone S. (Ita 6) 6-2, 6-0

Ortenzi B. (Ita) b. Prato B. (Ita, 2) 6-0, 6-2

Cavelli C. (Ita, 3) b. Roy M. (Fra) 6-1, 6-2

Raffaeta E. (Ita) b.Gennaro C. (Ita, 16) 6-2, 7-6 (3)

Raggi C. (Ita) b.Pari E. (Ita, 13) 6-3, 6-1

Risultati ultimo turno tabellone di qualificazione femminile (in progress)

Girelli C. (Ita, 1) – Boggiali E. (Ita, 11)

Ortenzi B. (Ita) – Humbert C. (Fra, 10)

Cavelli C. (Ita, 3) – Schieroni G. (Ita, 15)

Camerano E. (Ita, 4) -. Raggi C. (Ita)

Zara M. (Ita) – Aprea G. (Ita)

Di Pietro A. (Ita, 7) – Raffaeta E. (Ita)