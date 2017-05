Future Frascati: Finale tra Galovic e Escobar. Virgili si ferma in semifinale

La prima semifinale del Future di Frascati (15.000$) è stata una pura formalità per l’ecuadoriano Gonzalo Escobar . Il 28enne mancino ha impiegato 50 minuti e ha lasciato un solo games all’australiano.

Bisogna anche dire che Escobar sinora ci è sembrato in una forma strepitosa non a caso ieri aveva sconfitto il n°1 del torneo , l’argentino Andrea Collarini. C’è anche da dire che il caldo e la fatica hanno spezzato le gambe all’australiano Alex Bolt che ieri dopo la maratona di quasi tre ore e mezzo vinta contro Balzerani si era sobbarcato anche tre set di doppio. Nella seconda semifinale le speranze azzurre erano riposte in Adelchi Virgili . I due si erano già affrontati in quattro occasioni e il bilancio era in perfetta parità . Il fiorentino si è trovato rapidamente in balia del croato Galovic.

Perduto il primo set in malo modo si è trovato sotto 2 a 0 nel secondo. A quel punto è riuscito a reagire rimettendo il match in equilibrio . Sul 3 pari altro break in favore del croato che ipotecava così la finale. Tuttavia sul 5-4 per Galovic Virgili aveva ancora due possibilità ma venivano annullate. Domani finale in programma alle ore 10.30.

Risultati : Semifinali : Escobar (Ecu) b Bolt (Aus) 6/1 6/0; Galovic (Cro) b Virgili (Ita) 6/1 6/4 ; Finale doppio : Bolt/Kubler (Aus) b Maccari/Vavassori (Ita) 6/1 7/6 (6).