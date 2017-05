Victoria Azarenka “sbuca” al Roland Garros (Video)

Oggi era la Giornata del Kids Day al Roland Garros, dove i bambini possono godere di numerose attività e divertirsi insieme ai migliori giocatori.

Erano presenti tennisti come Novak Djokovic, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Kristina Mladenovic, Simona Halep e Garbiñe Muguruza in campo per deliziare tutti gli appassionati.

La grande sorpresa della giornata però è stata la comparsa di Victoria Azarenka in campo, che ha giocato con gli altri big per far divertire gli spettatori.