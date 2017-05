Dal Roland Garros: Petra Kvitova annuncia il rientro “Sono qui e sono felice. Sono in tabellone. La mano non è ancora al 100% ma giocherò a Parigi”

Petra Kvitova ha confermato oggi pomeriggio nella conferenza stampa al Roland Garros il suo rientro in campo proprio nel torneo parigino.

La campionessa ceca ha dichiarato: “Sono qui e sono felice. Sono in tabellone. La mano non è ancora al 100% ma giocherò a Parigi. Prima o poi dovevo tornare in campo.

Molte persone credevano che non avrei ripreso a giocare… ho già vinto la mia battaglia più grande.

Sono contenta che questo problema non porterà a cambiare il mio modo di giocare a tennis, la mia tecnica rimarrà la stessa.

Ovviamente non sono sicura di come giocherò e se sarò tesa quando entrerò in campo.”

“Ho avuto la sensazione che il tennis mi fosse stato portato via, ma non era stata una mia decisione, per questo ho cercato di recuperare il prima possibile, per svegliarmi da quell’incubo.

Ci sono stati dei momenti difficili quando ho ripreso in mano la racchetta dopo l’incidente. Ho detto no, questa non è la mia racchetta. Questa non è la mia mano. Poi con gli allenamenti la situazione è migliorata.

Il mio medico però mi ha detto che ci vorranno almeno altri sei mesi per ritornare com’era un tempo il mio polso.