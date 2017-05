Roland Garros: Il programma dell’ultima giornata. Errani e Donati alla caccia del main draw

Court 6 – 10:00 AM

(5)Ana Bogdan vs Virginie Razzano

(4)Richel Hogenkamp vs (13)Heather Watson

(16)Paul-Henri Mathieu vs Denis Kudla

Roberto Quiroz vs Maxime Hamou

Court 8 – 10:00 AM

Matteo Donati vs Marco Trungelliti

Kateryna Kozlova vs (16)Aleksandra Krunic

(3)Beatriz Haddad Maia vs Jil Teichmann

Court 14 – 10:00 AM

(1)Sara Errani vs (20)Nicole Gibbs

(15)Gerald Melzer vs (32)Bjorn Fratangelo

(12)Bethanie Mattek-Sands vs Zarina Diyas

Court 16 – 10:00 AM

Daniel Masur vs (29)Arthur De Greef

(10)Ons Jabeur vs Miyu Kato

Quirine Lemoine vs Arantxa Rus

Court 17 – 10:00 AM

(1)Marius Copil vs (31)Peter Gojowczyk

(4)Taro Daniel vs (18)Andrey Rublev

(9)Alison Van Uytvanck vs Lucie Hradecka

(2)Marketa Vondrousova vs (14)Anna Blinkova

Court 18 – 10:00 AM

(8)Maryna Zanevska vs Petra Martic

(5)Norbert Gombos vs Jozef Kovalik

Francoise Abanda vs (18)Su Jeong Jang