Roland Garros: La novità di Eurosport. Si potranno seguire su Eurosport 2 gli incontri dei giocatori italiani

I migliori tennisti al mondo stanno per accedere al tempio della terra rossa: il Roland Garros. Da Novak Djokovic, Rafael Nadal e Andy Murray, passando per Angelique Kerber, Garbine Muguruza e Simona Halep, tutte le stelle e gli appassionati di questo sport si ritroveranno su Eurosport, la Casa del Tennis, che mostrerà in esclusiva OGNI scambio di OGNI match di singolare e doppio durante le due settimane di torneo, dal 28 maggio all’11 giugno, su Eurosport 1, Eurosport 2 e Eurosport Player, per un totale di 250 ore live. Una copertura senza precendenti che sarà preceduta dalle qualificazioni, live e in esclusiva, dal 22 maggio.

E per l’edizione 2017 una grande novità per gli appassionati italiani: Eurosport 2 godrà di una “regia” dedicata e proporrà TUTTI gli incontri clou degli atleti italiani, per non perdere nemmeno una fase cruciale delle partite dei nostri atleti. E per chi davvero vuole fare una “full immersion” del Roland Garros c’è Eurosport Player, il servizio Ott del gruppo, che scende in campo con una straordinaria offerta: copertura illimitata su tutti i campi per vedere gli incontri live su Pc, tablet, smartphone e connected tv.

Eurosport schiererà come di consueto una squadra di talent di primo livello, con un invidiabile palmares complessivo di 80 titoli del Grande Slam:

· Mats Wilander, tre volte vincitore al Roland Garros, sarà impegnato con Barbara Schett nello storico magazine giornaliero Game, Set and Mats. Oltre alle interviste coi migliori tennisti in gara e con ospiti internazionali, il programma includerà la rubrica The Coach, curata da Patrick Mouratoglou, coach di Serena Williams, che sfrutterà la realtà aumentata per analizzare le strategie dei giocatori

· John McEnroe, che ritorna come The Commissioner of Tennis. Gli otto episodi proporranno le opinioni irriverenti di uno dei più grandi intrattenitori del panorama tennistico, verranno trasmesse all’interno di Game, Set and Mats e pubblicate sulle piattaforme digitali e social di Eurosport. Anche Chris Evert, vincitrice di 18 titoli del Grande Slam durante la sua lunga carriera, ricoprirà un ruolo molto importante all’interno del team internazionale di Eurosport per il Roland Garros

· Anche il livello del team di talent nazionali non sarà inferiore: le stelle coinvolte saranno infatti Boris Becker (Germania), Henri Leconte e Marian Bartoli (Francia), Mary Pierce, Pat Cash e Jo Durie (Regno Unito), Anna Chakvetadze (Russia), Jonas Bjorkman e Thomas Enqvist (Svezia), Conchita Martinez e Alex Corretja (Spagna).

Barbara Schett sarà la padrona di casa di Get Ready, magazine giornaliero in onda su Eurosport nella settimana che precede l’inizio del tabellone principale, per scoprire le ultime novità da Parigi. Eurosport celebrerà anche le leggende del passato insieme a Mats Wilander in Downtime, con interviste esclusive a Boris Becker, Gustavo Kuerten, Andre Agassi e Yannick Noah, che racconteranno i motivi per i quali il Roland Garros è ritenuto un evento unico del calendario tennistico.

Live anche il sorteggio dei tabelloni, venerdì 26 maggio a partire dalle 12.00 su Eurosport 1.