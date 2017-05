Challenger Mestre: Giornata molto positiva per i colori italiani. Prime vittorie per Caruana e Ocleppo

Esordio positivo per Alessandro Bega e Liam Caruana nel torneo challenger di Mestre.

Bega (n. 319 Atp) ha battuto in rimonta per 36 61 61 il belga Maxime Authom (n. 295 Atp) mentre Caruana (n. 812 Atp), in gara con una wild card, ha eliminato con un doppio 64 l’ungherese Attila Balasz (n. 212 Atp), terzo favorito del seeding (prossimo ostacolo il francese Axel Michon, n. 320 Atp).

Continua anche la corsa dei due qualificati azzurri, Gianluigi Quinzi e Gianluca Mager.

Quinzi (n. 237 Atp) ha regolato per 64 62 il sudafricano Lloyd Harris (n. 262 Atp) ed al secondo turno dovrà vedersela con il brasiliano Caio Zampieri, mentre Mager (n. 388 Atp) ha sconfitto per 76(4) 63 il tedesco Marc Sieber (n. 312 Atp) ed ora sfiderà il portoghese Joao Domingues (n. 221 Atp), seconda testa di serie del torneo.

Al secondo turno anche le wild card Matteo Viola e Julian Ocleppo. Viola ha battuto per 06 64 62 il rumeno Adrian Ungur (n. 362 Atp), anche lui qualificato: prossimo avversario il turco Marsel Ilhan (n. 253 Atp), settimo favorito del seeding. Ocleppo (n. 689 Atp) si è invece aggiudicato per 61 76 (3) il derby tricolore contro Andrea Pellegrino (n. 540 Atp), pure lui wild card: prossimo ostacolo il turco Cem Ilkel (n. 254 Atp).

Elimiato Andrea Arnaboldi (n. 230 Atp), quarta testa di serie, che ha ceduto per 64 46 76(9) al brasiliano Caio Zampieri (n. 362 Atp): il canturino, dopo aver recuperato dal 3-6 al 6-5 nel set decisivo, ha anche fallito tre match-point nel tie-break finale.

Fuori anche Lorenzo Sonego (n. 328 Atp), sconfitto per 63 64 dall’estone Jurgen Zopp (n. 469 Atp), proveniente dalle qualificazioni.

Challenger Mestre | Terra | e43.000 – 2° Turno

Zdenek Kolar (CZE) vs Alessandro Bega (ITA)

(6)Cem Ilkel (TUR) vs (WC)Julian Ocleppo (ITA)

(WC)Liam Caruana (USA) vs Axel Michon (FRA)

(Q)Jurgen Zopp (EST) vs Sebastian Ofner (AUT)

(8)Blake Mott (AUS) vs Tallon Griekspoor (NED)

(Q)Gianluigi Quinzi (ITA) vs Caio Zampieri (BRA)

(7)Marsel Ilhan (TUR) vs (WC)Matteo Viola (ITA)

(Q)Gianluca Mager (ITA) vs (2)Joao Domingues (POR)

Challenger Mestre | Terra | e43.000 – 1° Turno

