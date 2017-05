Roland Garros: Il tabellone di qualificazione femminile. Al via Errani e Paolini

Sara Errani e Jasmine Paolini saranno al via per i colori italiani nelle qualificazioni del singolare femminile del Roland Garros.

Roland Garros – Qualificazioni – Con tutti gli Spot

[1] Sara Errani vs Sara Cakarevic

Veronika Kudermetova vs Isabella Shinikova

Hiroko Kuwata vs Lesley Kerkhove

Tamara Zidansek vs [20] Nicole Gibbs

[2] Marketa Vondrousova vs Nadia Podoroska

Ksenia Lykina vs Barbara Haas

Yasmine Mansouri vs Alexandra Panova

Ivana Jorovic vs [14] Anna Blinkova

[3] Beatriz Haddad Maia vs Sílvia Soler-Espinosa

Jana Fett vs Fanny Stollar

Valentini Grammatikopoulou vs Lizette Cabrera

Jil Teichmann vs [15] Naomi Broady

[4] Richel Hogenkamp vs Akiko Omae

Dalma Galfi vs Jessika Ponchet

Bianca Andreescu vs Tereza Smitkova

Anastasiya Komardina vs [13] Heather Watson

[5] Ana Bogdan vs Alexandra Dulgheru

Jamie Loeb vs Basak Eraydin

Audrey Albie vs Grace Min

Virginie Razzano vs [21] Dalila Jakupovic

[6] Kai-Chen Chang vs Tara Moore

Quirine Lemoine vs Lina Gjorcheska

Arantxa Rus vs Viktoriya Tomova

Antonia Lottner vs [23] Anna Kalinskaya

[7] Xinyun Han vs Montserrat Gonzalez

Francoise Abanda vs Manon Arcangioli

Elitsa Kostova vs Kai-Lin Zhang

Anhelina Kalinina vs [18] Su Jeong Jang

[8] Maryna Zanevska vs Na-Lae Han

Kayla Day vs Olga Govortsova

Irina Falconi vs Petra Martic

Alexa Glatch vs [22] Tamara Korpatsch

[9] Alison Van Uytvanck vs Jade Suvrijn

Sabina Sharipova vs Sofia Kenin

Kristie Ahn vs Asia Muhammad

Lucie Hradecka vs [17] Nina Stojanovic

[10] Ons Jabeur vs Misa Eguchi

Victoria Kamenskaya vs Cindy Burger

Arina Rodionova vs Miyu Kato

Destanee Aiava vs [19] Rebecca Sramkova

[11] Aryna Sabalenka vs Ipek Soylu

Conny Perrin vs Kateryna Kozlova

Tereza Martincova vs Riko Sawayanagi

Aleksandra Wozniak vs [16] Aleksandra Krunic

[12] Bethanie Mattek-Sands vs Jasmine Paolini

Alla Kudryavtseva vs Viktoria Kuzmova

Harmony Tan vs Polona Hercog

Zarina Diyas vs [24] Sachia Vickery