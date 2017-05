Dal Foro Italico: La conferenza stampa completa. Angelo Binaghi “Cambiare la data del Roma Garden e far si che le Pre-Quali diventino praticamente un Campionato Italiano di Tennis” (possibile torneo ATP 250 in Italia?)

Angelo Binaghi ha parlato questa mattina in conferenza stampa al Foro Italico per la consueta analisi di fine torneo del Combined di Roma.

Il Presidente Federale ha dichiarato che cercherà dal prossimo anno, insieme con il Direttore del torneo del Roma Garden, Pancho di Matteo, di spostare la data del challenger romano in un’altra settimana e far si che le Pre-Quali diventino praticamente un Campionato Italiano di Tennis.

Binaghi ha anche parlato della possibilità che dal 2019 il torneo di Roma diventi un torneo da ben 12 giorni, con il possibile Upgrade in positivo che l’ATP potrebbe dare alla manifestazione romana (cosa però ancora tutta de decidere e con tante insidie, dato che il Foro Italico è molto indietro con le strutture rispetto ai suoi contendenti).

Gli incassi del torneo: “Sono stati 223.583 gli spettatori di questa edizione 2017, una crescita del 47% rispetto al 2011 (151.429) e del 9% rispetto lo scorso anno (204.816). In crescita gli incassi (12.033.145 euro rispetto agli 11.733.165 euro del 2016).

Abbiamo dimostrato che il successo del torneo prescinde da chi ne prende parte e da chi va avanti nel tabellone. C’è stata una crescita strutturale e non occasionale”.

Il torneo degli Italiani: “Alcune ombre nel femminile, mentre nel maschile abbiamo scorto l’alba tra i vari Mager, Sonego e Napolitano e il fulmine di Fognini contro Murray che purtroppo non ha avuto seguito”.

Ampliamento del Foro Italico: “Nella zona delle Piscine è l’unico ampliamento possibile perchè da un lato c’è il Monte e dall’altro l’Olimpico. Ma sono consapevole che l’impianto è del Coni ed è dato in gestione alla FIN che peraltro fa ottimi risultati“.

ATP 250 in Italia “Abbiamo la possibilità di acquisire un data per un ATP 250, che potrebbe diventare un torneo itinerante tra Napoli, il Fort Village e altri posti. Ma più che altro penso che il Sud possa diventare il fulcro del nostro settore tenico, un centro di allenamento per i migliori giovani, come ad esempio accade in Florida”.

Roma e Madrid: “Vedo che Madrid crescono sempre gli spettatori, ma io non so dove li mettono… Tre milioni di euro di differenza non sono nulla da colmare, quindi non ci sarebbe problema per investire. Madrid ha una fetta dei diritti tv sicuramente più ampia rispetto a noi, bisogna anche fare questa considerazione”.