Dal Foro Italico: Djokovic “Dominic è un giocatore molto forte sulla terra, ma forse ha pagato la stanchezza della partita con Nadal”

Djokovic : “Ero felice sul campo oggi, ho fatto tutto ciò che volevo e sono grato di questo. Dominic è un giocatore molto forte sulla terra, ma forse ha pagato la stanchezza della partita con Nadal. Per battere Rafael sulla terra devi dare tutto te stesso e quindi stasera, nonostante lui servisse e colpisse molto forte, io riuscivo sempre a essere sulla palla”.

Zverev sta giocando un grande tennis, sulla superficie che, pensavo, era la meno adatta a lui, ma ha dimostrato che eravamo in molto a sbagliare. E’ in gran forma, ha 20 anni e tutta una carriera davanti. Posso capire quello che sta provando ora, sono stato nei suoi panni, so quanto ci si sente prima di giocare la tua prima grande finale. E’ un ragazzo simpatico, mi piace, l’ho visto crescere. Conosco suo fratello perché siamo cresciuti insieme. E’ divertente tornare a 10-12 anni fa quando era solo un ragazzino che ci girava intorno con la sua racchetta e adesso gioca la sua prima grande finale. Merita di esserci, ma farò in modo che domani il trofeo non finisca nelle sue mani. Almeno, ci proverò!”

Thiem : “Stasera Novak non mi ha dato ritmo. Infatti non amo giocare contro di lui. Poi era anche la prima volta per me a questo livello per tre settimane di fila.

Ho spinto sin da subito per cercare di sorprenderlo ma Djokovic è un giocatore fantastico. Non a caso da anni è ai massimi livelli ed è sicuramente abituato a giocare match del genere.

Io gioco sempre per vincere. Ero stanco anche contro Nadal ma in quel match sono riuscito a chiudere lo stesso in crescendo. Stavolta è andata diversamente”.