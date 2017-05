Challenger Mestre: Ufficiali le wild card che abbiamo comunicato ieri. Quinzi riparte dalle qualificazioni

Tradizione vuole che il Venice Challenge SAVE Cup offra agli appassionati di tennis il botto dell’ultimo istante, il colto della quindicesima edizione, settima dell’era SAVE, è Gianluigi Quinzi.

Tante, troppe, forse anche in modo sbagliato, sono stati i giudizi espressi nei confronti di un giovane talento, questo sì non in discussione, che ha avuto la fortuna di vincere tutto a livello giovanile ma che poi ha battuto la testa contro la parete del professionismo che non è semplice da superare.

Gianluigi, classe 1996, nato a Cittadella ma Marchigiano di adozione, è in un periodo di ottima forma, anche lui ha deciso di ripartire da Mestre e pur di farlo ha deciso di prendere la strada più complicata, quella delle qualificazioni, questa è un scelta, la più difficile, va ascritta tra i meriti di un Quinzi che a Mestre sarà accompagnato da un ex tennista di ottimo valore, Federico Torresi.

Completato anche il quadro delle wild card del tabellone principale, il Tc Mestre l’a assegnata, e non poteva essere diversamente, ad un Matteo Viola in ottimo stato di forma che dovrà confermare i punti conquistati con l’accesso ai quarti del 2016, il settore tecnico della Federazione Italiana Tennis ha assegnato le wild card a Julian Ocleppo che verrà accompagnato dal papà coach, l’indimenticato davismen azzurro Gianni Ocleppo, a Stefano Pellegrino ed all’italo-americano di San Diego, classe 1998, Liam Caruana.

Questa mattina, oltre all’arrivo dei giocatori, alle 10:00, è prevista la prima, importante, iniziativa “Racchette di Classe” che coinvolgerà oltre duecento studenti di istituti superiori pubblici e privati.

Tutto è pronto per l’inizio di sabato mattina, alle ore 10:00 prenderà il via il tabellone di qualificazione che darà quattro accessi al main draw che avrà 32 giocatori, 24 in base alla migliore classifica mondiale, 4 wild card e quattro, come detto, provenienti dalle qualificazioni.

Supervisor dell’ATP Challenger Tour è l’argentino Jorge Mandl, conosciuto ed apprezzato nell’edizione numero quattordici.

Gianna Doz, direttore del torneo “siamo molto soddisfatti, alla fine il lavoro paga, infortunato Paolo Lorenzi, siamo riusciti a portare a Mestre Gianluigi Quinzi, uno tra i giovani più promettenti del tennis Italiano e poi contiamo molto sull’ottimo stato di forma di Matteo Viola. Comunque grazie a Roberto Malossi ed a Marco Carraro per aver costruito due grandissimi e simpaticissimi gruppi di Giudici di linea e Raccattapalle. Gli ingredienti sono quelli giusti, a voi il giudizio finale comunque via aspettiamo tutti in via Olimpia.”