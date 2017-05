Dal Foro Italico: Rafael Nadal sul forfait di Roger a Parigi “Probabilmente lo sapeva già prima, ma non voleva annunciarlo”

Rafael Nadal ha parlato in conferenza stampa nel torneo di Roma.

“Ho già vinto tre tornei sulla terra. Sono felice per la mia stagione, non solo sulla terra. Sto giocando molto bene dall’inizio dell’anno. Ma è importante aver cominciato sulla terra a questo modo. Sento molte emozioni da tutte le parti in cui gioco, perché ho avuto molto successo nella mia carriera e cerco di godermi ogni momento in cui torno a giocare di nuovo questi eventi. Ora sono a Roma. Il passato è passato. Ho avuto degli incredibili ricordi qui, un sacco di match importanti.”

“Tutti fanno quello che credono sia meglio per loro. Se Roger non ha giocato nessun torneo prima di Parigi, è normale che salti anche questo, no? Probabilmente lo sapeva già prima, ma non voleva annunciarlo. Ma io credo che, logicamente, se non giochi nessun evento su terra e poi inizi da quello più importante, al meglio dei cinque set, non sembra una cosa logica. Quindi credo sia una decisione normale.”

“Oggi se non giochi, prendi zero punti nel ranking. È molto difficile decidere di saltare completamente una superficie, e anche Masters 1000 o i Grand Slam, forse non è la migliore idea. Roger, lui è in un momento della carriera che lo può fare perché ha giocato molto bene all’inizio di stagione. Può farlo certamente. Ma per tutti gli altri sono sicuri che non è una situazione ideale.”

“Voglio stare in alto nel ranking, perché significa che gioco bene. Ma non proverò ad essere ancora numero 1 al mondo. Se succede perché gioco molto bene, ottimo. Ma non sistemerò il mio calendario per diventarlo. L’unica cosa che mi preoccupa è stare in forma ed essere competitivo.”