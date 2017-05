Combined Roma: I risultati Live della terza giornata. Si ritira Maria Sharapova. Avanza Novak Djokovic. Fuori la Mladenovic

Combined Roma – News

Maria Sharapova si è ritirata avanti per 2 a 1 nel terzo set contro la Lucic Baroni per colpa di un problema fisico.

Come prevedibile, la Sharapova non è riuscita nella tattica di tirare vincenti a tutti i costi dopo il problema fisico. Dopo aver perso il terzo game del terzo set, Maria decide anche di ritirarsi. Lucic-Baroni al terzo turno.

Da ricordare che la russa è tornata in campo dopo aver chiamato il fisioterapista sull’1 a 0 nel terzo set con la gamba sinistra fasciata all’altezza dell’adduttore ed ha provato a tirare solo vincenti ma poi ha deciso di ritirarsi perchè non riusciva più a muoversi.

ULTIMO: María Sharapova se retira llorando de su partido ante Baroni en #Roma. No es un gran dia para la rusa.. pic.twitter.com/m72CJELJ73 — MundoTenis (@WorldTennis7) 16 maggio 2017

Altra prestazione incolore per Novak Djokovic, che si regala comunque l’accesso agli ottavi dopo aver battuto Bedede in due set.

A sorpresa, Julia Goerges batte la finalista di Madrid, non che giocatrice tra le più in forma del circuito, Kristina Mladenovic per il punteggio di 7-6(6) 7-5, un match molto tirato deciso da una risposta vincente di dritto inside in. Goerges ora giocherà con Jankovic

Tommy Haas, a 39 anni compiuti, sa ancora come dare lezioni ai più giovani. Batte, e con che score, Ernesto Escobedo, che ha ben 19 anni di meno, con il punteggio di 6-0, 4-6 7-6(1). Ora un avversario di un altro calibro, la testa di serie numero 5, Milos Raonic.

John Isner continua la sua corsa, è nel terzo round qui a Roma, con due tiebreak (solita maniera alla Isner) batte Florian Mayer vinti tutti a due 7-4. Aspetta o Wawrinka o Paire.

Molto, molto, molto più difficile di quanto il livescore dica, David Goffin rimonta Fernando Verdasco e chiude 3-6 6-3 6-2 il suo primo match al Foro ed è il primo ad avanzare al terzo round!

Anett Kontaveit è al secondo turno! Batte Andrea Petkovic in due set, 6-3 6-4, e nega il derby tedesco di secondo turno con Angelique Kerber.

Combined Roma – 1°-2° Turno

CENTER COURT – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [10] Madison Keys vs [Q] Daria Gavrilova



WTA Rome Madison Keys [10] Madison Keys [10] 6 5 5 Daria Gavrilova Daria Gavrilova 2 7 7 Vincitore: D. GAVRILOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 M. Keys 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 3-1 → 3-2 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Keys 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 M. Keys 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 D. Gavrilova 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 M. Keys 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Gavrilova 0-15 0-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 M. Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 D. Gavrilova 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 M. Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 1-3 → 1-4 D. Gavrilova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Gavrilova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-A 5-2 → 6-2 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Gavrilova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Keys 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Gavrilova 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [9] David Goffin vs Fernando Verdasco



ATP Rome David Goffin [9] David Goffin [9] 3 6 6 Fernando Verdasco Fernando Verdasco 6 3 2 Vincitore: D. GOFFIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 F. Verdasco 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-1 → 5-2 D. Goffin 15-0 30-0 4-1 → 5-1 F. Verdasco 0-15 0-40 15-40 3-1 → 4-1 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 F. Verdasco 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 ace 0-1 → 1-1 F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Verdasco 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 F. Verdasco 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 4-1 → 5-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 3-0 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 F. Verdasco 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 2-1 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. [Q] Aljaz Bedene vs [2] Novak Djokovic



ATP Rome Aljaz Bedene Aljaz Bedene 6 2 Novak Djokovic [2] Novak Djokovic [2] 7 6 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 A. Bedene 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Bedene 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Bedene 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 0-3* 0-4* ace 0*-5 ace 1*-5 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 5-5 → 5-6 A. Bedene 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Bedene 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 4-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Bedene 15-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Bedene 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Bedene 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. [WC] Maria Sharapova vs [16] Mirjana Lucic-Baroni (non prima ore: 19:30)



WTA Rome Maria Sharapova • Maria Sharapova 0 4 6 2 Mirjana Lucic-Baroni [16] Mirjana Lucic-Baroni [16] 0 6 3 1 Vincitore: M. LUCIC-BARONI per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Sharapova 2-1 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-0 → 2-1 M. Sharapova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 M. Lucic-Baroni 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Sharapova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 M. Sharapova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A df df 2-1 → 3-1 M. Sharapova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Lucic-Baroni 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Sharapova 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 4-6 M. Sharapova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Lucic-Baroni 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-15 3-4 → 3-5 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Sharapova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 M. Lucic-Baroni 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Sharapova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Sharapova 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

5. [1] Andy Murray vs Fabio Fognini (non prima ore: 21:00)



ATP Rome Andy Murray [1] • Andy Murray [1] 0 2 1 Fabio Fognini Fabio Fognini 30 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Murray 0-15 0-30 1-5 F. Fognini 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Murray 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-4 → 1-4 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 A. Murray 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

NEXT GEN ARENA – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Adrian Mannarino vs Pablo Cuevas



ATP Rome Adrian Mannarino Adrian Mannarino 4 6 Pablo Cuevas Pablo Cuevas 6 7 Vincitore: P. CUEVAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 P. Cuevas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 P. Cuevas 0-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Cuevas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 3-5 → 4-5 P. Cuevas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 P. Cuevas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 P. Cuevas 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [Q] Kevin Anderson vs [16] Alexander Zverev



ATP Rome Kevin Anderson Kevin Anderson 4 6 4 Alexander Zverev [16] Alexander Zverev [16] 6 4 6 Vincitore: A. ZVEREV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 1-0 → 1-1 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 K. Anderson 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Zverev 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [13] Kristina Mladenovic vs Julia Goerges



WTA Rome Kristina Mladenovic [13] Kristina Mladenovic [13] 6 5 Julia Goerges Julia Goerges 7 7 Vincitore: J. GOERGES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Mladenovic 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Goerges 15-0 15-30 df 30-30 ace 40-30 4-4 → 4-5 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Goerges 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 K. Mladenovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 df 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 J. Goerges 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Goerges 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 J. Goerges 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 K. Mladenovic 15-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 30-30 df 2-1 → 2-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Goerges 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Katerina Siniakova vs [7] Svetlana Kuznetsova



WTA Rome Katerina Siniakova Katerina Siniakova 1 6 Svetlana Kuznetsova [7] Svetlana Kuznetsova [7] 6 7 Vincitore: S. KUZNETSOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 K. Siniakova 0-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Siniakova 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Kuznetsova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Kuznetsova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Kuznetsova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 S. Kuznetsova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-4 → 1-4 S. Kuznetsova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 0-2 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

5. Ryan Harrison vs [6] Marin Cilic (non prima ore: 19:00)



ATP Rome Ryan Harrison Ryan Harrison 3 2 Marin Cilic [6] Marin Cilic [6] 6 6 Vincitore: M. CILIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 R. Harrison 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Harrison 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Harrison 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 0-2 → 1-2 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 0-2 R. Harrison 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Harrison 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-4 → 2-5 R. Harrison 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df A-40 ace 1-4 → 2-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 1-3 → 1-4 R. Harrison 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-2 → 0-3 R. Harrison 0-15 df 15-15 15-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

PIETRANGELI – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Johanna Konta vs Yulia Putintseva



WTA Rome Johanna Konta [5] Johanna Konta [5] 6 6 Yulia Putintseva Yulia Putintseva 3 0 Vincitore: J. KONTA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 6-0 J. Konta 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 J. Konta 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Konta 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 J. Konta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Konta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 J. Konta 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Y. Putintseva 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Konta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Ekaterina Makarova vs Roberta Vinci



WTA Rome Ekaterina Makarova Ekaterina Makarova 6 6 Roberta Vinci Roberta Vinci 2 1 Vincitore: E. MAKAROVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Vinci 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 E. Makarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-1 → 4-1 E. Makarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 E. Makarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Makarova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 E. Makarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 E. Makarova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-0 → 2-1 E. Makarova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. David Ferrer vs Feliciano Lopez



ATP Rome David Ferrer David Ferrer 4 6 6 Feliciano Lopez Feliciano Lopez 6 3 1 Vincitore: D. FERRER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 F. Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 D. Ferrer 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-1 → 5-1 F. Lopez 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 D. Ferrer 15-0 15-15 15-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 D. Ferrer 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Lopez 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Ferrer 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 F. Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 D. Ferrer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Lopez 30-0 3-2 → 3-3 D. Ferrer 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 D. Ferrer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Lopez 15-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 D. Ferrer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Lopez 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Ferrer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Lopez 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Ferrer 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 3-4 F. Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 2-3 → 2-4 D. Ferrer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 F. Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 D. Ferrer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Lopez 15-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Ferrer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

4. Nick Kyrgios vs Roberto Bautista Agut



ATP Rome Alexandr Dolgopolov Alexandr Dolgopolov 4 2 Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 6 6 Vincitore: R. BAUTISTA AGUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Dolgopolov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 R. Bautista Agut 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 A. Dolgopolov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 A. Dolgopolov 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Dolgopolov 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Dolgopolov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 R. Bautista Agut 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-4 → 4-5 A. Dolgopolov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Dolgopolov 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 ace 2-2 → 2-3 A. Dolgopolov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Dolgopolov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

5. [WC] Federico Gaio / Stefano Napolitano vs Nikola Mektic / Albert Ramos-Vinolas



ATP Rome Federico Gaio / Stefano Napolitano Federico Gaio / Stefano Napolitano 6 3 Nikola Mektic / Albert Ramos-Vinolas Nikola Mektic / Albert Ramos-Vinolas 7 6 Vincitori: MEKTIC / RAMOS-VINOLAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Mektic / Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Gaio / Napolitano 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 N. Mektic / Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 F. Gaio / Napolitano 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-4 → 2-4 N. Mektic / Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Gaio / Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 N. Mektic / Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Gaio / Napolitano 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 N. Mektic / Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 N. Mektic / Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 ace 6-5 → 6-6 F. Gaio / Napolitano 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 N. Mektic / Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Gaio / Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 N. Mektic / Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Gaio / Napolitano 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Mektic / Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 3-2 → 3-3 F. Gaio / Napolitano 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Mektic / Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 F. Gaio / Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 N. Mektic / Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Gaio / Napolitano 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Andrea Petkovic vs [Q] Anett Kontaveit



WTA Rome Andrea Petkovic Andrea Petkovic 3 4 Anett Kontaveit Anett Kontaveit 6 6 Vincitore: A. KONTAVEIT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Petkovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Petkovic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Petkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Petkovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Petkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Kontaveit 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-1 → 2-1 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

2. Monica Niculescu vs [15] Kiki Bertens



WTA Rome Monica Niculescu Monica Niculescu 6 2 1 Kiki Bertens [15] Kiki Bertens [15] 2 6 6 Vincitore: K. BERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 K. Bertens 0-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 K. Bertens 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 3-2 M. Niculescu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 K. Bertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 K. Bertens 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [LL] Ernesto Escobedo vs [PR] Tommy Haas



ATP Rome Ernesto Escobedo Ernesto Escobedo 0 6 6 Tommy Haas Tommy Haas 6 4 7 Vincitore: T. HAAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 ace 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 T. Haas 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 E. Escobedo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 T. Haas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 E. Escobedo 15-0 40-0 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 T. Haas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 E. Escobedo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 T. Haas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Escobedo 15-0 15-15 1-2 → 2-2 T. Haas 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Escobedo 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Haas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Haas 15-0 30-0 5-3 → 5-4 E. Escobedo 15-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 T. Haas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 E. Escobedo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Haas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Escobedo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Haas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 E. Escobedo 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Haas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 E. Escobedo 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 T. Haas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 E. Escobedo 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-3 → 0-4 T. Haas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 0-2 → 0-3 E. Escobedo 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Haas 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

4. [12] Tomas Berdych vs [Q] Carlos Berlocq



ATP Rome Tomas Berdych [12] Tomas Berdych [12] 6 6 Carlos Berlocq Carlos Berlocq 3 4 Vincitore: T. BERDYCH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Berlocq 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-3 → 5-3 C. Berlocq 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 T. Berdych 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 C. Berlocq 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Berdych 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 C. Berlocq 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Berdych 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 C. Berlocq 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-1 → 5-1 T. Berdych 15-0 ace 15-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 C. Berlocq 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 C. Berlocq 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [13] Jack Sock vs Diego Schwartzman



ATP Rome Jack Sock [13] Jack Sock [13] 6 1 7 Diego Schwartzman Diego Schwartzman 4 6 5 Vincitore: J. SOCK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 D. Schwartzman 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 J. Sock 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 J. Sock 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Sock 0-15 0-40 1-5 → 1-6 D. Schwartzman 15-0 15-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-4 → 1-5 J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-4 → 1-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 J. Sock 0-15 0-30 0-2 → 0-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Sock 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 J. Sock 0-15 15-15 ace 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 df 40-A 4-3 → 5-3 J. Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Sock 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. Nicolas Mahut vs Benoit Paire



ATP Rome Nicolas Mahut Nicolas Mahut 3 4 Benoit Paire Benoit Paire 6 6 Vincitore: B. PAIRE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Paire 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Mahut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 B. Paire 15-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Mahut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. Paire 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 B. Paire 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-1 → 3-1 N. Mahut 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Paire 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Mahut 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 B. Paire 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Mahut 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Paire 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 N. Mahut 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 B. Paire 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 N. Mahut 0-15 15-15 15-30 30-30 0-1 → 1-1 B. Paire 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Lauren Davis vs Carla Suárez Navarro



WTA Rome Lauren Davis Lauren Davis 6 5 6 Carla Suárez Navarro Carla Suárez Navarro 2 7 3 Vincitore: L. DAVIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 L. Davis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 40-A 5-2 → 5-3 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 L. Davis 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Davis 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Davis 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Davis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 5-6 → 5-7 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Davis 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 4-4 → 4-5 L. Davis 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Davis 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Davis 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 L. Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 L. Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 L. Davis 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-0 → 1-1 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

4. Timea Bacsinszky vs Timea Babos



WTA Rome Timea Bacsinszky Timea Bacsinszky 6 6 Timea Babos Timea Babos 2 2 Vincitore: T. BACSINSZKY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Bacsinszky 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-2 → 6-2 T. Babos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 T. Babos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 T. Bacsinszky 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 T. Babos 0-15 15-15 15-30 30-40 2-0 → 3-0 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Babos 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Bacsinszky 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 T. Babos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 T. Bacsinszky 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 T. Babos 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 T. Bacsinszky 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Babos 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Babos 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

COURT 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Anastasija Sevastova vs Irina-Camelia Begu



WTA Rome Anastasija Sevastova Anastasija Sevastova 6 6 Irina-Camelia Begu Irina-Camelia Begu 4 4 Vincitore: A. SEVASTOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 I. Begu 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 I. Begu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 I. Begu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 I. Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 I. Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 I. Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 A. Sevastova 0-15 15-15 15-30 4-3 → 4-4 I. Begu 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 I. Begu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 I. Begu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-0 → 1-1 I. Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. Misaki Doi vs [Q] Catherine Bellis



WTA Rome Misaki Doi Misaki Doi 4 6 Catherine Bellis Catherine Bellis 6 7 Vincitore: C. BELLIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 C. Bellis 15-0 15-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 M. Doi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 C. Bellis 15-0 30-0 30-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Doi 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 C. Bellis 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Doi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Bellis 15-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Doi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 C. Bellis 0-15 0-30 df 1-2 → 2-2 M. Doi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 C. Bellis 0-15 15-15 15-30 30-30 1-0 → 1-1 M. Doi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Bellis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Doi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Bellis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Doi 15-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Bellis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Doi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 C. Bellis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Doi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 1-2 C. Bellis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Doi 0-15 15-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [15] Pablo Carreno Busta vs Gilles Simon



ATP Rome Pablo Carreno Busta [15] Pablo Carreno Busta [15] 6 6 Gilles Simon Gilles Simon 3 3 Vincitore: P. CARRENO BUSTA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 G. Simon 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 P. Carreno Busta 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 G. Simon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-1 → 3-2 G. Simon 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 G. Simon 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Simon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 P. Carreno Busta 0-15 df 0-30 0-40 5-2 → 5-3 G. Simon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-1 → 5-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 G. Simon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 G. Simon 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Simon 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Florian Mayer vs John Isner



ATP Rome Florian Mayer Florian Mayer 6 6 John Isner John Isner 7 7 Vincitore: J. ISNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 0*-4 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Isner 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 F. Mayer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Mayer 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Isner 15-0 ace 15-15 30-15 40-30 ace ace 4-3 → 4-4 F. Mayer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 F. Mayer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 F. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Isner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Mayer 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 ace 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 F. Mayer 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Isner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 F. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Isner 0-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 F. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Isner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 F. Mayer 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Mayer 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Isner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 F. Mayer 15-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

COURT 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Shuko Aoyama / Chen Liang vs [Alt] Olga Savchuk / Elina Svitolina



WTA Rome Shuko Aoyama / Chen Liang Shuko Aoyama / Chen Liang 4 2 Olga Savchuk / Elina Svitolina Olga Savchuk / Elina Svitolina 6 6 Vincitori: SAVCHUK / SVITOLINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 O. Savchuk / Svitolina 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 S. Aoyama / Liang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 O. Savchuk / Svitolina 15-0 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Aoyama / Liang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 2-2 → 2-3 O. Savchuk / Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 S. Aoyama / Liang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 0-2 → 1-2 O. Savchuk / Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Aoyama / Liang 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 O. Savchuk / Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 S. Aoyama / Liang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 O. Savchuk / Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Aoyama / Liang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 O. Savchuk / Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 S. Aoyama / Liang 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 O. Savchuk / Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Aoyama / Liang 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-0 → 2-1 O. Savchuk / Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 S. Aoyama / Liang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Jelena Ostapenko vs Shelby Rogers



WTA Rome Jelena Ostapenko Jelena Ostapenko 6 6 Shelby Rogers Shelby Rogers 3 4 Vincitore: J. OSTAPENKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Rogers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 ace 40-40 df 40-A 5-2 → 5-3 S. Rogers 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Rogers 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-1 → 3-2 J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 S. Rogers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-0 → 3-0 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 S. Rogers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Rogers 0-15 15-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Rogers 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 3-2 S. Rogers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Rogers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 J. Ostapenko 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

3. [WC] Simone Bolelli / Andreas Seppi vs Rohan Bopanna / Pablo Cuevas



ATP Rome Simone Bolelli / Andreas Seppi Simone Bolelli / Andreas Seppi 4 2 Rohan Bopanna / Pablo Cuevas Rohan Bopanna / Pablo Cuevas 6 6 Vincitori: BOPANNA / CUEVAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Bopanna / Cuevas 15-0 40-0 40-15 df 40-30 2-5 → 2-6 S. Bolelli / Seppi 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 R. Bopanna / Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Bolelli / Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 R. Bopanna / Cuevas 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 S. Bolelli / Seppi 15-0 30-40 40-40 2-0 → 2-1 R. Bopanna / Cuevas 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 S. Bolelli / Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Bopanna / Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Bolelli / Seppi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Bopanna / Cuevas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Bolelli / Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 R. Bopanna / Cuevas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 S. Bolelli / Seppi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 R. Bopanna / Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 S. Bolelli / Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 R. Bopanna / Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Bolelli / Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Juan Martin del Potro / Marcin Matkowski vs Brian Baker / Nicholas Monroe



ATP Rome Juan Martin del Potro / Marcin Matkowski Juan Martin del Potro / Marcin Matkowski 6 5 5 Brian Baker / Nicholas Monroe Brian Baker / Nicholas Monroe 3 7 10 Vincitori: BAKER / MONROE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 B. Baker / Monroe 0-1 B. Baker / Monroe 1-0 2-0 3-0 3-1 4-1 df 5-1 5-2 5-3 6-3 6-4 7-4 7-5 8-5 9-5 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Baker / Monroe 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-6 → 5-7 J. Martin del Potro / Matkowski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 5-5 → 5-6 B. Baker / Monroe 15-0 15-15 30-15 5-4 → 5-5 J. Martin del Potro / Matkowski 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 B. Baker / Monroe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 J. Martin del Potro / Matkowski 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 3-3 → 4-3 B. Baker / Monroe 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Martin del Potro / Matkowski 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 B. Baker / Monroe 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Martin del Potro / Matkowski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Baker / Monroe 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Martin del Potro / Matkowski 0-15 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Baker / Monroe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 J. Martin del Potro / Matkowski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 B. Baker / Monroe 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Martin del Potro / Matkowski 15-0 15-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 B. Baker / Monroe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 J. Martin del Potro / Matkowski 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 B. Baker / Monroe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 J. Martin del Potro / Matkowski 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 B. Baker / Monroe 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

COURT 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [G] Barbora Krejcikova / Saisai Zheng vs [5/G] Karolina Pliskova / Barbora Strycova



WTA Rome Barbora Krejcikova / Saisai Zheng Barbora Krejcikova / Saisai Zheng 0 6 10 Karolina Pliskova / Barbora Strycova [5] Karolina Pliskova / Barbora Strycova [5] 6 4 8 Vincitori: KREJCIKOVA / ZHENG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 B. Krejcikova / Zheng 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 1-5 1-6 2-6 3-6 4-6 5-6 6-6 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Krejcikova / Zheng 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 K. Pliskova / Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 B. Krejcikova / Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 5-3 K. Pliskova / Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 B. Krejcikova / Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 → 4-2 K. Pliskova / Strycova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 B. Krejcikova / Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 K. Pliskova / Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 B. Krejcikova / Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Pliskova / Strycova 0-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 B. Krejcikova / Zheng 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 K. Pliskova / Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 B. Krejcikova / Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-3 → 0-4 K. Pliskova / Strycova 0-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 B. Krejcikova / Zheng 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 K. Pliskova / Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

2. [O] Samantha Stosur / Shuai Zhang vs Eri Hozumi / Miyu Kato (non prima ore: 13:00)



WTA Rome Samantha Stosur / Shuai Zhang Samantha Stosur / Shuai Zhang 2 4 Eri Hozumi / Miyu Kato Eri Hozumi / Miyu Kato 6 6 Vincitori: HOZUMI / KATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Hozumi / Kato 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Stosur / Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 E. Hozumi / Kato 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Stosur / Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 E. Hozumi / Kato 0-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Stosur / Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-3 → 2-3 E. Hozumi / Kato 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Stosur / Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 E. Hozumi / Kato 15-0 15-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Stosur / Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Hozumi / Kato 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 S. Stosur / Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 E. Hozumi / Kato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 S. Stosur / Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 E. Hozumi / Kato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 S. Stosur / Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 E. Hozumi / Kato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 S. Stosur / Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

3. [WC] Jelena Jankovic / Andrea Petkovic vs [WC] Deborah Chiesa / Stefania Rubini



WTA Rome Jelena Jankovic / Andrea Petkovic Jelena Jankovic / Andrea Petkovic 7 6 Deborah Chiesa / Stefania Rubini Deborah Chiesa / Stefania Rubini 5 2 Vincitori: JANKOVIC / PETKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Chiesa / Rubini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 J. Jankovic / Petkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D. Chiesa / Rubini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-1 → 4-2 J. Jankovic / Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 D. Chiesa / Rubini 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 J. Jankovic / Petkovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Chiesa / Rubini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Jankovic / Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Chiesa / Rubini 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 J. Jankovic / Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Chiesa / Rubini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Jankovic / Petkovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 5-4 D. Chiesa / Rubini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 J. Jankovic / Petkovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Chiesa / Rubini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 J. Jankovic / Petkovic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 D. Chiesa / Rubini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Jankovic / Petkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 D. Chiesa / Rubini 15-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Jankovic / Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [O] Daria Gavrilova / Anastasia Pavlyuchenkova vs Lara Arruabarrena / Arantxa Parra Santonja