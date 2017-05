Dal Foro Italico: Parlano Seppi, Errani e Napolitano

Stefano Napolitano : “Ho provato a dare tutto quello che avevo, certo potevo riuscire a fare meglio, ma si trattava della prima esperienza in un 1000 per me e non era facile esprimersi al massimo in un contesto del genere. Sinceramente non mi aspettavo che sul Pietrangeli ci fosse così tanto pubblico per me, con un calore del genere, e l’impatto è stato qualcosa di pazzesco.

Troicki si è confermato un giocatore solido e di spessore, specie con il rovescio riusciva a trovare soluzioni importanti nello scambio. La differenza rispetto ai tornei challenger che disputo di solito è che a questo livello serve tenere alta tensione e intensità per tutto il match, che poi si gioca su pochissimi punti e bisogna essere bravi a sfruttare le occasioni. In tal senso il mio rammarico più grande è quello di non aver giocato bene i primi punti del tie-break. Insomma, una partita così mi dà tante motivazioni, con la consapevolezza di dover migliorare ancora in tanti aspetti”.

Andreas Seppi : “E’ stato un primo set lungo ed equilibrato, nel quale in campo mi sentivo meglio rispetto agli ultimi giorni e spesso ho avuto la sensazione di poter fare qualcosa di più senza riuscirci.

Poi nel tie-break, avanti 5-2 e con due servizi, ho perso due punti in cui avevo in mano lo scambio, prolungato. E alla fine il set è scivolato dalla sua parte: è da un po’ che perdo dei set in questo modo. Era poi difficile nel secondo dimenticare quel che era accaduto. Contro Almagro avevo sempre disputato buoni incontri e anche stavolta potevo vincere…

Ammetto che non avevo grandi aspettative per questo torneo non avendo giocato tanti match sulla terra negli ultimi due anni, avendo saltato questa parte della stagione. Fisicamente non accuso problemi, però ogni tanto mi è mancato il giusto ritmo negli spostamenti su questa superficie. In questo momento mi è scesa un po’ la voglia, spero che mi torni…” .

Sara Errani : “Lei ha giocato piuttosto bene, ma io ho avuto tante occasioni e non le ho sfruttate. Sul piano fisico ero a posto, semmai ero un po’ giù di umore. Dopo Parigi, per adesso non ho intenzione di giocare tornei ITF”.