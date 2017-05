Almagro supera Seppi in due set al primo turno del Masters 1000 di Roma

Sconfitta per Andreas Seppi nel primo turno del Masters 1000 di Roma (€ 4.273.775, terra).

Il tennista altoatesino è stato superato dall’iberico Nicolas Almagro, 31 anni, Nr. 73 del mondo, con il punteggio di 7-6(6) 6-3 in un’ora e 57 minuti di gioco.

Sconfitta giusta quella subita oggi da Seppi. Almagro ha giocato meglio ed è sembrato più brillante fisicamente, con Seppi spesso in difficoltà e autore di qualche errore di troppo. Resta il rammarico per un primo set ripreso mille volte per i capelli e perso in maniera beffarda sul più bello.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: inizio molto equilibrato, con Almagro che sembra più a suo agio e Seppi molto concentrato.

A cavallo tra il terzo e il quarto game c’è uno scambio di scaramucce, con lo spagnolo che brekka a 15 e Seppi che chiude subito lo strappo con un controbreak ai vantaggi.

A poco a poco Almagro sale di ritmo, mettendo spesso in difficoltà Andreas ma l’occasione di rottura è italiana. Nell’ottavo gioco l’iberico deve cancellare un’insidiosa palla break all’italiano, salvo poi diventare pericolosissimo sul servizio avversario.

Il nono e l’undicesimo gioco sono due maratone, due giochi lottatissimi in cui Seppi riesce a cancellare complessivamente undici palle break, trascinandosi così al tiebreak.

Qui domina sino al 5-2, poi si spegne improvvisamente, concedendo via libera allo spagnolo. Almagro ne approfitta e, al secondo set point disponibile, chiude la pratica.

E’ 7-6(6) in un’ora e 14 minuti di gioco.

Secondo set: Seppi non sembra essere particolarmente provato dal parziale perso e comincia nuovamente a tessere la sua tela.

Il parziale svolta però tra il terzo e il quarto gioco. Dapprima Almagro tiene soffrendo il turno di battuta ai vantaggi, successivamente brekka a zero Andreas, autore di un game orribile al servizio.

E’ la parola fine alla partita. Seppi sembra stanco e sbaglia più del dovuto mentre lo spagnolo non perde mai la concentrazione e gioca di fino.

Lo testimonia anche il secondo break iberico, giunto nel sesto game dopo uno splendido rovescio lungolinea.

C’è ancora spazio per uno scatto di orgoglio italiano, con il break nel settimo gioco grazie a una bella risposta di rovescio.

Poi ci sono solo i festeggiamenti spagnoli, con Almagro che chiude al secondo match point a disposizione grazie a un rovescio in rete dell’azzurro.

E’ 6-3 in 43 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Rome Nicolas Almagro Nicolas Almagro 7 6 Andreas Seppi Andreas Seppi 6 3 Vincitore: N. ALMAGRO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Almagro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 N. Almagro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 N. Almagro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 N. Almagro 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Almagro 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 N. Almagro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-6 → 6-6 A. Seppi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Almagro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 N. Almagro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 A. Seppi 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 3-4 N. Almagro 15-0 30-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 N. Almagro 0-15 15-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-1 → 2-1 N. Almagro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

N. Almagro – A. Seppi

01:56:38

5 Aces 7

1 Double Faults 0

56% 1st Serve % 64%

32/45 (71%) 1st Serve Points Won 36/53 (68%)

18/36 (50%) 2nd Serve Points Won 10/30 (33%)

2/4 (50%) Break Points Saved 12/15 (80%)

11 Service Games Played 10

17/53 (32%) 1st Return Points Won 13/45 (29%)

20/30 (67%) 2nd Return Points Won 18/36 (50%)

3/15 (20%) Break Points Won 2/4 (50%)

10 Return Games Played 11

50/81 (62%) Total Service Points Won 46/83 (55%)

37/83 (45%) Total Return Points Won 31/81 (38%)

87/164 (53%) Total Points Won 77/164 (47%)

73 Ranking 76

31 Age 33

Murcia, Spain Birthplace Bolzano, Italy

Murcia, Spain Residence Caldaro, Italy

6’0″ (182 cm) Height 6’3″ (190 cm)

185 lbs (84 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2002

7/8 Year to Date Win/Loss 7/8

0 Year to Date Titles 0

13 Career Titles 3

$10,555,255 Career Prize Money $8,406,781

Davide Sala