Dal Foro Italico: Roberta Vinci “Mi dispiace che Francesca non sia qui. Siamo in Italia e avrei dato la wild card alle giocatrici italiane, lei lo meritava tanto”

Roberta Vinci : “Ho detto che se a Madrid ho giocato bene, qui farò ca..e ma sperò che non sia così. Sono arrivata da diversi giorni e mi sono allenata sul Centrale, sul Pietrangeli e sugli altri campi. Vorrei rendere felice il pubblico, che qui è sempre così numeroso.”

“In questo torneo forse sento un po’ di pressione. Dovrei cercare di non pensare troppo, concentrarmi solo sul gioco.

Ultimamente il mio coach mi sta dicendo di fare il mio gioco e di non subire. Io gioco un tennis fatto di strategia più che di potenza e quindi mi dice di attaccare, di non restare dietro: non mi trovo a mio agio in quella zona del campo.

Ci sono davvero così tante persone e occhi puntati su di noi, persino i parenti e gli amici vengono qui per vederci. Personalmente per me non è semplice gestire questo carico di tensioni, però proverò a rimanere concentrata su quel che devo fare, pensando solo al match e a niente altro, sperando che possa bastare. Anche perché la Makarova è un’avversaria difficile, mancina, sarà una partita dura”.

“Mi dispiace che Francesca non sia qui. Non voglio ricordare tutti i suoi risultati, però sappiamo che sono stati tanti e importanti per il tennis italiano.

Siamo in Italia e avrei dato la wild card alle giocatrici italiane, lei lo meritava tanto. A chi l’avresti tolta? “A Maria Sharapova, Eh… ho detto la verità!”.