Rivoluzione al Roland Garros: Nelle qualificazioni si giocherà il tiebreak nel set decisivo

Rivoluzione al Roland Garros: a partire da quest’anno, infatti, verrà introdotto il tiebreak al set decisivo negli incontri di qualificazione e nelle partite del torneo Juniores.

Tutti gli eventi dello Slam, ad eccezione dello US Open, non hanno il tiebreak al quinto set nelle partite di main draw: in caso di 6-6, si procede ad oltranza fino ad arrivare nello score ad una differenza di due games.

Lorenzo Carini